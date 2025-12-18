Añelo: va a juicio por perseguir a la víctima en plena calle y atacarla a puñaladas

El hecho lo protagonizó un hombre que tuvo diferencias con un grupo de personas a la salida del boliche y quiso resolverlas con un cuchillo de 25 centímetros.

Un hombre de Añelo enceguecido por una disputa inicial en un boliche y que intentó matar a puñaladas a otra persona en plena calle deberá enfrentar un juicio oral por intento de homicidio.

Por pedido del fiscal del caso Andrés Azar, un hombre será juzgado por haber intentado asesinar a una persona a la salida de un boliche, tras una pelea en la calle, en la ciudad de Añelo.

El delito que le atribuyó el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) al acusado es homicidio simple en grado de tentativa y en carácter de autor. Debido a la expectativa de pena para este delito, Azar pidió que el caso sea juzgado por un tribunal colegiado, es decir, integrado por tres jueces.

Entre la prueba que el funcionario del MPF describió para llevar al juicio se encuentran la declaración de la víctima, testigos, peritos y efectivos policiales, además de prueba documental y convenciones probatorias.

Una pelea que se inició a la salida del boliche

La hipótesis del caso que la fiscalía intentará probar en el debate es que el agresor atacó con un cuchillo de 25 centímetros a otro hombre en la calle, alrededor de las 7:15 de la mañana del 29 de junio de este año y después de una pelea que comenzó a la salida de un boliche entre dos grupos de personas.

La víctima iba junto a otros dos hombres por la calle, cuando los ocupantes de un Chevrolet Agile y un Volkswagen Vento, comenzaron a insultarlos mientras caminaban por la zona de Calle 1 y Avenida Tanuz.

Fiscal Andrés Azar.jpg

Cuatro ocupantes del Agile bajaron del vehículo y comenzaron a pelear con golpes de puño con las tres personas que caminaban. Esta situación fue advertida por un efectivo de la Policía provincial que cumplía funciones en una estación de servicio ubicada en las inmediaciones, y que intercedió para disuadir el enfrentamiento.

Minutos después, las tres personas que caminaban por la calle fueron nuevamente interceptadas por los ocupantes de ambos vehículos: descendieron los cuatro del Agile y tres que estaban en el Vento. Comenzó una nueva agresión en la que un hombre identificado por sus iniciales como M.L.O.R.L., quien iba en el Vento, sacó un cuchillo de 25 centímetros de largo, atacó a uno de los tres hombres con la intención de matarlo y agredió a otro.

El mismo efectivo policial que había intervenido anteriormente, volvió a interceder para frenar la agresión y redujo a M.L.O.R.L., quien arrojó el cuchillo que llevaba.

Producto del ataque, la víctima recibió lesiones a la altura del hígado, en la zona intercostal y debió ser trasladado al hospital de Añelo. Por la gravedad de la lesión, posteriormente fue derivado a Centenario.

Cumple prisión domiciliaria

La jueza de garantías Carina Álvarez, quien estuvo a cargo de la audiencia, avaló la acusación del fiscal del caso y abrió la etapa de juicio. Además, la magistrada dio intervención para que juzgue el caso un tribunal colegiado.

M.L.O.R.L. llegó a la audiencia detenido con prisión domiciliaria, impuesta por la existencia de riesgo de entorpecimiento de la investigación y de fuga, y seguirá cumpliendo la medida debido a que se encuentra vigente hasta mediados de enero.