Descubrí cuál es el modelo que será furor en este verano 2026 . ¿Adiós a la bikini tradicional?

Decile adiós a la bikini de siempre: este es el modelo que se impone para el verano 2026

Cuenta la historia que, a fines de los años cuarenta, el ingeniero francés Louis Reard creó un traje de baño escandaloso para la época: el bikini -o malla de dos piezas-. A casi 80 años de la creación de Reard, te contamos cuál es el modelo que será furor en este verano 2026 . ¿Se despide definitivamente el bikini?

Es oportuno reseñar que, cuando Reard quiso presentar el flamante bikini en la piscina del hotel Melitor (en París), se encontró con el escollo de que ninguna modelo se atrevía a lucirlo en público. Entonces, no le quedó más remedio que recurrir finalmente a una estriper del Casino de la Ciudad Luz…

La tankini es el modelo de traje de baño que será furor en el verano 2026 . A diferencia de la bikini clásica, el top de la tankini es tipo musculosa o remera corta, lo que brinda mayor comodidad y versatilidad.

61ArUgvQ+xL._AC_SX679_

Lo cierto es que la tankini -según aseguran los especialistas en moda femenina- permite moverse con absoluta libertad, practicar deportes o simplemente correr por la arena o bien relajarse bajo el sol sin preocuparse por los conocidos e indeseables “accidentes” de la bikini tradicional, que sonrojaron a más de una mujer en plena playa o incluso en el mar…

AN1120-tankini-tropical

Además, es de destacar que la tankini no sólo será tendencia en el verano 2026 por su diseño singular que lo diferencia de la bikini tradicional, sino porque además responde a una búsqueda de mayor comodidad y libertad en la playa. Además, hay quienes remarcan que es una prenda perfecta para aquellas que quieren disfrutar del verano sin por ello resignar estilo. Por otra parte, es una prenda inclusiva, puesto que: se adapta a todos los cuerpos y hasta permite hacer distintas combinaciones para encontrar ese look ideal.

A continuación, brindamos una serie de aspectos claves que, a diferencia de la bikini tradicional, ofrece la tankini:

Secado rápido, protección UV y telas muy livianas para soportar el calor.

Presenta modelos con estampados retro inspirados en los años setenta y noventa y que incluyen lunares, rayas y flores grandes.

Colores destacados y fuertes como el fucsia, verde lima, naranja y azul eléctrico son los tonos que pisan fuerte.

Detalles originales: volados, lazos, recortes y hasta apliques metálicos para sumar personalidad.

Mix & match: se usan tops y bombachas de diferentes colores o estampados, para armar conjuntos únicos.

671fb2f1eaf02174995786

Según lo precisa el sitio especializado Vogue, la palabra tankini viene del propio bikini y del tank top, la camiseta de tirante espagueti que fue uno de los básicos de celebrities como Cameron Díaz en los años 90. En consecuencia, su alianza con el bikini destierra el sujetador mínimo en sus diferentes versiones por una especie de top cuyo uso de tela lo aproximan más bien a una camiseta corta de tirantes.

Además, Vogue señala que resulta curioso que aunque las bragas de talle alto y toque retro (esas que se crearon para cumplir con la censura de los ombligos en pantalla del código Hays en el cine) sigan omnipresentes, la tendencia oscila hacia las siluetas en uve y los cortes de entrepierna muy altos, como se llevaban en los años 80 (y nos dejaron grabados a fuego los bañadores rojos de la célebre serie Baywacth).