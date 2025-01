En bikini y muy pegados, las fotos de las vacaciones de Cinthia Fernández y Roberto Castillo en Punta del Este

Cinthia Fernández-Roberto Castillo-home.jpg

La tensa relación entre Cinthia Fernández y Daniela Vera Fontana, en de Roberto Castillo

Cuando le preguntaron por cómo lidiaba con las críticas de Vera Fontana, Cinthia replicó con ironía y un tono cortante: “Que se vaya con los lobos marinos y no rompa más los h…. de lo que ya los rompe ”, sin intenciones de acercar posiciones ni mantener contacto alguno con Daniela.

Sumada a esa respuesta, Cinthia decidió explayarse aún más y dar detalles de su situación actual con la arquitecta y ex pareja de Castillo. En su posteo, Fernández recordó distintos episodios conflictivos que, según ella, marcaron la relación entre ambas.

En un extenso y tajante post, la panelista de tv detalló: “¿La misma que golpeó el vidrio de mi camioneta delante de sus hijas para provocarme? ¿La misma que me acusa de maltrato a menores, me denigra siempre que puede en todo su tiempo al diario que tiene, se burla de mí por no tener un título y ella lo tiene juntando polvo, porque trabaja de cómoda y mantenida con el verso de maternar, cuando yo lo hice siempre y mantuve mi casa sola con una cuota de 55 mil pesos mensuales y no con una de cinco palos como la de ella?”, apuntó sin disimulo hacia Vera.

vacaciones2.jpeg Cinthia Fernández compartió imágenes de sus vacaciones en Punta del Este junto a sus hijas y su pareja.

Eso no fue todo, Cinthia Fernández continuó sus acusaciones y resaltó el maltrato que recibe por parte de Vera, al indicar que proporciona comentarios negativos sobre su persona, intentando rechazo de los hijos de Castillo hacia ella (CF). “La misma que dice que no soy ejemplo para mis hijas y, además de eso, le ocasiona daño a su bebé más grande, que ya entiende todo, y vive hablándole mal de mí (tengo pruebas, si quiere vamos a la justicia). Le indica que me llame gato, que me dé vuelta la cara si me ve, le señala mis fotos y le dice que no me hable”, disparó la bailarina.

vacaciones1.jpeg Cinthia Fernández junto a su pareja e hijas de vacaciones.

Además, contraataco al hacer público el comportamiento que tiene con Castillo, con quien Daniela tiene dos hijas en común. “¿La misma que, por despecho, prohíbe el contacto con el padre a su bebé en Año Nuevo, Día del Niño, Día del Padre, cumpleaños, ¿solo porque estoy yo?”, resaltó la panelista, quien tildó a la ex de Castillo de “demasiada despechada esta señora cara dura”. Y sumó, “Por supuesto que no voy a tener trato con ella ni posibilidad de saludo. Que viva y deje vivir y no joda más. Que pruebe con trabajar para ocupar el tiempo y así no molesta tanto”.

vacaciones3.jpeg Cinthia Fernández y Roberto Castillo de vacaciones en Punta del Este, Uruguay.

Las palabras de la bailarina, sin filtros ni vueltas marcaron su contundente postura ante la situación que atraviesa, ya que considera constantes provocaciones de la arquitecta y no cree merecerlas. Mientras la polémica crece, Cinthia mantiene su estilo directo, sin esquivar las tensiones que la enfrentan con la ex de su pareja.