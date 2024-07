Los fuertes chats del nuevo novio abogado de Cinthia Fernández y su ex mujer

Cinthia 1.jpg El nuevo novio de Cinthia Fernández y su ex

La polémica de Cinthia Fernández, su nuevo novio, y la ex de este

El diálogo sube de tono cuando Daniela aborda la falta de intimidad en los últimos tiempos de su relación: "Vos no me tocabas porque la tocabas a esa". Castillo niega la acusación enfáticamente: "No, jamás". Esta acusación resuena con fuerza, evidenciando la brecha emocional que se había creado entre ellos antes de la separación.

Karina Mazzocco, conductora del programa, destacó otro mensaje de Castillo: "Un día te miré y te dije 'tengo que irme de esta casa porque mi corazón no puede seguir luchando por esta relación'". Daniela respondió a esta afirmación con un mensaje cargado de resentimiento: "Me faltaste el respeto, y me lo seguís faltando estando de novio con esta mujer". Castillo, por su parte, insistió en que había intentado hablar sobre la situación en múltiples ocasiones: "Mil veces te hablé y lo sabés".Además de los intercambios entre Roberto y Daniela, también se revelaron conversaciones entre Daniela y Cinthia Fernández.

Cinthia 2.jpg Cinthia Fernández

Los mensajes de Daniela con Cinthia Fernández

En uno de los mensajes, Daniela le escribe a Cinthia Fernández: "Te pido disculpas por las llamadas. No sé de qué temas me hablás, pero quiero que se termine este jueguito porque no me hace bien. Te lo encaro de mujer a mujer, vos también tenés una familia y no está nada bueno que se invente un romance con vos y él". Este mensaje muestra el dolor y la desesperación de Daniela al enfrentarse a la nueva relación de su exmarido.

La tensión aumentó cuando Daniela, al sentirse ignorada por Cinthia, envió otro mensaje contundente: "No lo puedo creer, teniendo tantos hombres te viniste a poner de novia con mi amor, el padre de mis hijas, aprovechaste que estábamos en una crisis de menos de un mes para ponerte de novia. Tenemos dos hijas y vos te viniste a poner en nuestro camino".

La situación se agrava con el bloqueo de Cinthia a Daniela, quien no podía entender por qué la exesposa de Castillo la llamaba insistentemente. De Barbieri señaló que Roberto había intentado aclarar la situación con Daniela, explicándole que su relación había terminado antes de comenzar su romance con Cinthia.