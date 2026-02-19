Todo mal: Moria Casán fulminó a Cinthia Fernández por el faltazo al programa

La conductora del programa La Mañana con Moria apuntó contra la panelista por su faltazo y tras un tuit polémico.

Moria Casan dejó en evidencia nuevamente su lengua karateka con comentarios filosos que suelen salir de su boca al momento de referirse sobre personajes de la farándula como también aquellos compañeros de trabajo de los cuales se hace eco. En la jornada de este jueves la conductora del programa La Mañana con Moria apuntó contra la panelista Cinthia Fernández por su faltazo a programa.

“Escuchame, Liliana Chelli, tiraste ahí el coso. Hay baranda de gente que se evaporó. Baranda a humedad”, soltó con ironía al hablar con la Chelli, una reconocida duendóloga que reemplazó a Fernández. Todo ocurrió luego de que la ausente en el programa publique un tuit en sus redes sociales contra la One y Elba Marcovecchio donde las trató de "mecheras".

“Sí, ya tiramos yuyos”, respondió la reemplazante aunque Moria redobló la apuesta con un comentario filoso que no pasó desapercibido: “Hay baranda de gente que se evaporó y de un espíritu, como largo, con una bragueta con talle princesa”.

Moria Cinthia Fernández

En medio de un intercambio de risas y en el inicio del programa, Federico Seeber irrumpió en la conversación y dijo: “A vos te suena fuerte lo que decís”.

Cómo le fue a Beto Casella en su debut en América

Beto Casella regresó a la televisión y desembarcó, tras su polémica salida de El Nueve, en América donde debutó este miércoles 18 de febrero a las 22. El ciclo que lleva el nombre “BTV” y se emite de lunes a viernes.

El programa buscará instalarse como una de las propuestas centrales del horario nocturno, combinando actualidad, humor y análisis mediático. Con un panel renovado, Casella debutó con buenos niveles de audiencia.

Any Ventura, Agustin Guardis, Alejandra Maglietti, Walter Queijeiro, Franco Casella, Mariano Flax (locutor), Aníbal Pachano, Gabriel Cartañá, Enzo Aguilar y Mariela Fernández conforman el panel del ciclo. El gran ausente fue Joe Fernández que fue apartado a poco del debut luego de los dichos homofóbicos en el programa de radio del conductor.

El rating de Beto Casella, minuto a minuto

Beto tuvo un muy buen debut según los datos de la medidora Kantar Ibope Media. A las 21:59, finalizaba LAM en América con 3.8 puntos. La serie de La China Suárez en El Trece, Hija del Fuego, estaba en 3.7 puntos y Bendita en El Nueve obtenía 2.5 puntos.

A las 22:01, Beto comenzaba con 3.4 puntos de rating en América. Hija del Fuego (El Trece) llegaba a los 3.3 puntos y Bienvenidos a ganar en El Nueve 2.4 puntos.

A las 22:06, BTV tocaba picos de 3.8 puntos y le seguía ganando a El Trece y a El Nueve: El mundo del espectáculo estaba en 2.8 puntos y Bienvenidos a ganar en 1.8 puntos.

A las 22:11, Beto Casella se mantenía con 3.5 puntos de rating. El cine de El Trece registraba 3.0 puntos y Bienvenidos a ganar lograba 1.5 puntos.

A las 22:16, Beto Casella registraba 3.4 puntos de rating. El mundo del espectáculo seguía con 3.1 puntos y Bienvenidos a ganar estaba con 1.9 puntos.

A las 22:23, BTV llegaba a los 2.9 puntos de rating. El mundo del espectáculo continuaba con 2.8 puntos y Bienvenidos a ganar seguía con 1.9 puntos.

A las 22:31, BTV con Beto Casella se mantenía con 3.0 puntos en la pantalla de América TV. En El Nueve, Bienvenidos a ganar medía 1.4 puntos.

A las 22:41, BTV con Beto Casella estaba en 2.7 puntos en la pantalla de América TV. En El Nueve, Bienvenidos a ganar registraba 1.6 puntos.

A las 23:05, BTV lograba en los últimos minutos del primer programa 2.2 puntos y la novela de El Nueve, Corazones Destinados, hacía 0.6 puntos.