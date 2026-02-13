Luciano Castro contó por qué decidió internarse en un centro de rehabilitación

Luciano Castro atraviesa días de desestabilidad emocional luego del escándalo que desató la viralización de un audio donde intentaba encontrarse con una ciudadana española durante una visita al país europeo, mientras estaba de novio con Griselda Siciliani . Un detonante para que "el amor de su vida" termine poniéndole punto final al noviazgo a pesar de haber intentado continuar.

En las últimas horas se conoció que el reconocido actor se internó de forma voluntaria en un centro de rehabilitación debido al presente que atraviesa. Este viernes por la mañana, Moria Casán reveló en su programa tras hablar directamente con Castro.

“Con respecto a eso no se aclaró nada porque Luciano me dijo a mí ‘vos sos la voz para decir, porque la gente te quiere, te respeta y yo te amo y te admiro y te quiero. No hablé nunca con nadie y no hay nada que haya dicho de nada con respecto a lo que yo vengo a sanar. Yo me interné porque quiero estar bien ’”, reveló la One sobre el diálogo con el actor.

Moria Luciano Castro

Por otra parte llevó tranquilidad sobre lo sucedido: "Está bien, está tratando de sanar, necesita sacarse los fantasmas que necesita sacar. Te van a decir que me han llamado todos me dijo. Él está como muy enojado también, siente que hay un amarillismo con respecto a él, que se han burlado de todo”.

Según reveló Moria, su exnovia Siciliani no estaría involucrada en el difícil presente que atraviesa el actor.

La escandalosa acusación de Flor Vigna contra Luciano Castro

A poco más de una semana de las críticas que recibió por su canción dedicada a Luciano Castro, su ex pareja, Flor Vigna abrió un capítulo más en su historial con el actor. Todo comenzó cuando la cantante se presentó en un evento y, durante la charla con el conductor del mismo, aseguró que su expareja le debía dinero.

“Me encantó el video último... Guapa sí, tarada... no”, le comentó el conductor del desfile del estilista Roberto Vernucci. Fue entonces cuando ella agregó : “¿Viste? Explotó todo. Y bueno, sí, me boludearon mucho. Le presté plata al pibe y me tiene que devolver todavía... ¡Devolveme la plata! Hashtag autogestión. Necesito invertir en bailarines. No pude ni traerlos“.

Tras esta situación, Vigna fue abordada por un cronista de Intrusos, quien le preguntó por la situación de la deuda de Castro. “Pasaron muchas cosas malas, pero bueno, como ya pasaron hace un tiempo la plata se la tengo que pedir a él. Había una cosa de que ya no puede hablar porque tiene hijos, lo entiendo, pero Lucho vivió tres años en mi casa, lo banqué en todas. Fui cornuda, me banqué actos de violencia”, comenzó diciendo ella.

image

Luego, Florencia se refirió a las críticas que había recibido por su última canción y los comentarios de los usuarios en redes sociales que destacaban que ella publicaba un tema cada vez que trascendía un escándalo mediático con Luciano. “Veo que se jode con que saco un tema cada vez que pasa algo, ni siquiera. Siento que estoy haciendo un proceso en exposición, que todavía no soy la artista más grande del mundo. También estoy cansada de ser la bol...lo fui mucho tiempo. Siento que di muchas cosas y que quedaron pisoteadas por un hombre que me llevaba 20 años más y que me dejó medio traumada para muchas cosas, que ahora son mi responsabilidad superarlas”, explicó la joven.

Por último, Vigna fue consultada por la escandalosa separación de Luciano Castro y Griselda Siciliani. “A mi me hubiera gustado que sigan juntos porque lo veía feliz, me re dolió que por un lado me diga venite al teatro y por el otro sea la amante de mi novio. En realidad dije: “Ojalá esta historia sea un final””, subrayó la bailarina.