Nació el tercer hijo de Juana Repetto: qué nombre eligió

La actriz recibió a su hijo luego de un largo periodo de embarazo que compartió junto a sus hijos Belisario y Toribio. Cuánto pesó y cómo se llama.

Para Juana Repetto es un día especial debido a que le dio la bienvenida a su tercer hijo luego de un periodo de embarazo en el que había ido mostrando distintas situaciones, como un reality en las redes sociales, sobre cómo abordaba esta etapa de felicidad.

En las últimas horas fue el periodista Guillermo Barrios quien contó detalles del nacimiento del niño, contando también cual fue el nombre que eligió la actriz para el niño. “ ¡Nació Timoteo! El hijo de Juana Repetto llegó a este mundo por cesárea pesando 2,9 kilos. ¡Mamá y bebé están divinos me cuentan! ¡Felicidades! “, escribió en sus redes sociales el periodista de espectáculos.

Esta llegada de Timoteo se suma a sus hijos Belisario (también hijo de Sebastián) y Toribio. Ambos conviven a diario con un grupo de mascotas que tiene en su casa la artista: dos gatos (Hulk y Kiwi) y dos perros.

Juana Repetto enfurecida: la criticaron por adoptar un gato

Juana Repetto sacó a relucir, como lo hace habitualmente, su fuerte carácter ante los comentarios de algunos usuarios en las redes sociales que la criticaron sin medida por adoptar un gato en medio del embarazo por el que transita. Con un video expuesto a través de sus historias de Instagram, la actriz apuntó contra quienes apuntaron contra ella.

Todo comenzó con la crítica de los seguidores, y otros curiosos que no la seguían en su perfil, haciendo alusión a una enfermedad denominada toxoplasmosis que podía contraer, según quienes opinaron, por el contacto con el felino. Sin embargo Juna desmintió categóricamente esa posibilidad.

“Hay mucha gente diciendo: ‘¡Gato embarazo, gato embarazo!’. Averigüen cada uno con sus obstetras”, empezó diciendo y sumó: “Para contagiar la toxoplasmosis a través de un gato, tenés que tener contacto directo con la caca, tocarla y llevártela a la boca o alguna mucosa del gato. O sea, yo, por supuesto, no soy la persona que está levantando ahora la caca de las piedritas”.

Juana Repetto toxoplasmosis

Según apuntó la actriz, no habría complicaciones para convivir con Kiwi, la mascota que adoptaron luego de que Hulk, otro gato de la familia, desaparezca. Sin embargo, luego de la adopción del nuevo integrante regresó al domicilio.