Espectáculos
La Mañana Matías Alé

Conmoción en Mar del Plata: murió en plena obra de Matías Ale

Un espectador se descompensó durante la obra Función Imposible, aunque fue atendido inmediatamente, falleció. El mensaje de la productora.

La función de la obra de teatro protagonizada por Matías Alé, titulada Función Imposible y que se desarrolla en el Teatro Olympia, anoche sufrió un momento que estremeció al público cuando un espectador de 80 años se descompensó en la tribuna y, pese a ser asistido inmediatamente, murió en la sala.

Todo ocurrió cuando la obra había iniciado en el teatro y registraron una descompensación inesperada que terminó provocando la suspensión de la misma a la espera de que se resuelva la situación y tratar de salvarle la vida. Sin embargo, no fue posible y la función fue suspendida tras confirmarse el deceso.

“Lamentamos comunicar que durante la función de @funcionimposible hemos lamentado la pérdida de un espectador. Solo palabras de consuelo a su familia, habiendo realizado todo en tiempo y forma para poder reanimarlo”, dijeron las producciones Primer Acto Productora y Juntoke Producciones.

Recorte Marti Vignolo Espectador muerto

A su vez, expresaron: "Ya quedamos a disposición de la familia para poder ayudarlos en lo que sea necesario para que no se sientan solos en este momento tan difícil".

Sumado a las expresiones de los artistas sobre la situación, la novia de Matías, Martina Vignolo, compartió el comunicado en sus redes sociales sumándose al dolor y acompañando a la familia de la persona que murió en el teatro.

Obra Alé

