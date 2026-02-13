Polémica por dichos homofóbicos en el programa de Beto Casella

En el programa radial "No nos para nadie" quedó en el centro de la polémica por dichos contra un bailarín del Colón. La respuesta de Julio Bocca.

El programa que conduce Beto Casella en radio Rock & Pop quedó en el centro de la polémica con comentarios homofóbicos que fueron expresados en vivo al ver un video de los preparativos de Valentín Fresno , bailarín del Teatro Colón , antes de sus prácticas.

El conductor, junto a los panelistas, vieron el video juntos mientras estaban al aire y empezaron a realizar comentarios fuera de lugar mientras lo analizaban. Mientras lo miraban, se insertó la frase “tratamiento para homosexuales” , generando una risa particular en el panelista Joe Fernández.

Fue el mismo quien desbarrancó con un comentario homfóbico: “Put... relajado” , mientras que en otro fragmento donde el protagonista contaba que ablandaba un elemento del baile soltó: “Y la cola” .

“Estás muy bien y tenés mucha facilidad de palabra. Pero insisto, si no sos put… es de haragán”, sumaron desde la radio con un audio archivo.

Beto Casella - dichos bailarin colón

Fue el propio Valentín quien opinó sobre los dichos expresados en la radio que tiene un gran alcance: "Pleno 2026 y se siguen escuchando este tipo de comentarios. Estoy sin palabras”. A su vez, sumó: “Con tantas cosas lindas que se pueden comentar sobre el ballet, se centren en la sexualidad de un artista...”.

Por otra parte hizo referencia al impacto que pueden tener estos comentarios en futuras generaciones: “A los que perjudica son a los futuros niños que quieran hacer ballet y sus familias, o ellos mismos, no los dejen porque piensen que el ballet es de ‘put...’”. Para cerrar, dijo: “No normalicemos este tipo de lenguaje y bromas”.

El mensaje de Julio Bocca sobre lo sucedido

Rápidamente el Ballet Estable del Teatro Colón lanzó un descargo con la palabra de su director Julio Bocca para brindar apoyo al bailarín. "El ballet argentino nos representa en el mundo. El esfuerzo y la dedicación de Valentín Fresno, bailarín de nuestra compañía, es un ejemplo de ello. Julio Bocca, director del Ballet Estable, le expresa su apoyo”, escribió en el posteo.

Luego en el video, Bocca le habló a Fresno: “Hola, Valentín. Quería felicitarte por tu respuesta a los comentarios homofóbicos. La verdad fue con mucha altura y con valores que se están perdiendo en el mundo, con respeto y educación. Y además, no solo pensaste en vos sino también en los niños. Gracias por eso. Y somos bailarines y el ballet también representa a la Argentina en el mundo”.