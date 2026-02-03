Beto Casella debuta con su nuevo programa: cuándo y cómo se llamará

El conductor televisivo confirmó la fecha de debut para el nuevo programa que liderará en el canal América.

Luego del escándalo que se generó en canal Nueve por las negociaciones truncadas para que Beto Casella siga en la pantalla del canal para seguir con Bendita, el histórico conductor se mudó a la pantalla de América e iniciará un nuevo ciclo con parte del panel que lo acompañaba en el programa.

Desde el canal comenzaron con la promoción del programa BTV, Buena Televisión, que tendrá su debut el miércoles 18 de febrero a las 22 , para iniciar un ciclo que tendrá lugar de lunes a viernes. El programa será una de las apuestas fuertes del canal para competir en el horario nocturno contra grandes programas.

En las redes sociales compartieron un pequeño video donde anunciaron el estreno del programa que tendrá similitudes con Bendita. Allí a Casella como conductor de un encuentro informal con sus panelistas donde simulan ultimar detalles sobre el programa.

Eplantel será integrado por Alejandra Maglietti, Any Ventura, Aníbal Pachano, Walter Queijeiro, Joe Fernández, Agustín Guardis, Mariela Fernández, Leo Raff y Enzo Aguilar y Pachu Peña.

Gran Hermano Generación Dorada: más de 40 jugadores y una placa "planta", las novedades de la nueva edición

La nueva edición de Gran Hermano Argentina comenzará el lunes 23 de febrero de 2026 por Telefe y marcará un aniversario especial: 25 años del debut del formato en el país. Bajo el nombre Gran Hermano Generación Dorada, el ciclo incorpora cambios en la dinámica del juego, una casa renovada y una fuerte expansión de contenidos digitales.

Las novedades fueron presentadas por Santiago del Moro en una conferencia de prensa abierta, en la que detalló cómo será esta nueva etapa del reality, que busca profundizar la competencia y reforzar el protagonismo del juego por sobre los perfiles mediáticos.

“Es un formato amado, criticado y discutido, pero nunca pasa desapercibido. En 2026 cumple 25 años y el desafío es ir un paso más allá”, señaló el conductor durante la presentación.

Más de 40 preseleccionados y entre 24 y 30 jugadores

Del Moro confirmó que el proceso de selección incluyó tres vías de ingreso: casting abierto online, convocatoria directa de la producción y audiciones presenciales realizadas en diciembre de 2025. De ese recorrido surgieron 42 preseleccionados, que ya atravesaron evaluaciones psicofísicas y grabaron sus presentaciones.

“No van a entrar los 42. El corte final dejará entre 24 y 30 jugadores”, precisó el conductor, y remarcó que no se trata de una edición de famosos. “No es GH VIP. El que entra, entra a jugar. Es poner la vida en pausa”, afirmó.

Las principales novedades del juego

Entre los cambios más relevantes de Gran Hermano Generación Dorada, se destacan nuevas mecánicas que buscan penalizar la pasividad dentro de la casa:

Placa “planta” : una placa especial para eliminar a los participantes que el público considere que “no juegan”.

3, 2, 1 : una nueva distribución de votos en el confesionario que se activará en momentos clave del juego.

La Cumbre: un nuevo stream conducido por Santiago del Moro, que se emitirá el mismo día de la gala de eliminación, con una entrevista mano a mano con el participante recién eliminado.

“Voy a despedirme de la televisión y abrir el stream en caliente, con el eliminado. Es contenido en tiempo real”, explicó el conductor sobre esta apuesta digital.

Una casa renovada y nuevos espacios

La casa de Gran Hermano también tendrá modificaciones estructurales y estéticas, con nuevos sectores y usos:

Pileta con playa y vegetación.

Segunda pileta climatizada y techada, en el espacio donde antes funcionaba el gimnasio.

Gimnasio renovado.

Una plaza en el sector donde estaba el fogón.

La puerta roja , ubicada en el patio, que se suma a la tradicional puerta giratoria.

El regreso del “caño” y un nuevo elemento dentro de los cuartos.

“La casa fue diseñada para Gran Hermano. Ahora habrá nuevas texturas y colores”, explicó Del Moro, quien además anticipó que los jugadores recibirán un anuncio especial apenas ingresen, para evitar que entren con información previa.

Analistas y streaming

El panel de analistas estará integrado por Laura Ubfal, Ceferino Reato, Sol Pérez, Gastón Trezeguet, Eliana Guercio, Gustavo Conti, entre otros nombres vinculados históricamente al ciclo.

En paralelo, Streams Telefe sumará nuevos programas como La Jugada, GH React y la Liga de Streamers, replicando el esquema ya utilizado en otros formatos del canal y ampliando la conversación digital en torno al reality.

Con estas definiciones, Gran Hermano Generación Dorada se prepara para iniciar una nueva etapa del programa, con mayor cantidad de jugadores, reglas que apuntan a sostener la competencia y un ecosistema multiplataforma que buscará volver a marcar la agenda televisiva y digital del país.