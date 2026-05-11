Ricardo Arjona se lamentó por la eliminación de Boca y su posteo se hizo viral

El cantante guatemalteco estuvo presente en el estadio La Bombonera durante la derrota del xeneize ante Huracán. Qué compartió en sus redes sociales.

Ricardo Arjona brindó una serie de show en la Argentina y estuvo en contacto directo con sus fanáticos que quedaron maravillados con el show que brindó en el Movistar Arena de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires .

No solo estuvo arriba del escenario del espacio donde fue protagonista sino que, al igual que distintas figuras del mundo, aprovecharon el espacio libre para realizar distintas actividades por la ciudad.

Al igual que lo hizo Dua Lipa , o los cantantes de Oasis ( Liam y Paul Gallagher ), entre otros, el artista guatemalteco pudo asistir al mítico estadio La Bombonera donde justamente el plantel de la Primera División tenía un duelo importante ante Huracán de Parque Patricios en el que el perdedor quedaría afuera del certamen doméstico. En los palcos de mencionado estadio apareció la figura del cantante totalmente compenetrado con el cántico de la hinchada.

Lamentablemente para su visita, el equipo que es liderado por Leandro Paredes sufrió una derrota 3-2 de local por lo que se despidió del torneo doméstico. Esto fue un motivo de tristeza para el cantante que mostró su postura por la eliminación del plantel: “Boca. Un sentimiento que nos da tantas alegrías y que a veces duele”, escribió en sus historias de Instagram.

Arjona Bombonera

“Yo era uno más en aquellos tiempos, haciendo cánticos. ‘Y dale dale dale dale dale dale dale Boo-ca’”, escribió en otra de sus publicaciones de Instagram donde compartió un video mostrando a la hinchada. En este contexto el artista fue recibido por el exjugador y ahora presidente del club Juan Román Riquelme.