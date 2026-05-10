No dejó dudas: Marcelo Tinelli rompió el silencio y habló sobre su nueva novia

Marcelo Tinelli sacudió el mundo del espectáculo al confirmar lo que era un secreto a voces: el conductor está nuevamente enamorado y ya no se oculta de las cámaras. En una etapa de cambios profundos, que incluye su desembarco en Infobae para cubrir el próximo Mundial, el Cabezón decidió blanquear su relación con Rossana Almeyda . El anuncio llegó en un momento de gran expectativa mediática, especialmente por el inesperado rol que jugó el entorno de Pampita Ardohain en este nuevo capítulo sentimental.

Tras su separación de Milett Figueroa , el conductor se mostró radiante al hablar de su presente junto a la mujer que le devolvió la sonrisa. “Estoy empezando una relación, conociendo a alguien, una mujer divina, que me hace mucho bien ”, confesó el ex presidente de San Lorenzo durante una entrevista con Luciana Rubinska. Sin dar demasiados detalles técnicos sobre el inicio del vínculo, el empresario destacó la conexión especial que siente con su novia en este arranque de lo que definió como una "linda relación".

La gran incógnita de la charla fue la supuesta intervención de la ex jurada de Showmatch como "celestina", un rumor que cobró fuerza en las últimas semanas en los portales de farándula. El presentador no esquivó la pregunta y aclaró con humor cómo se dieron las presentaciones en aquel encuentro que cambió su suerte amorosa. “Nunca Pampita fue celestina mía de nada. Me hubiera encantado: ‘Dale, tirame un centro, maestra’”, bromeó, desmitificando un poco la versión de la mediación directa de la modelo.

Sin embargo, Marcelo reconoció que Ardohain fue el nexo indirecto, ya que Rossana pertenece a su círculo más íntimo de amistades. “Sí, en este caso es conocida de Caro. La celestina fue una amiga de Caro. Sí, estaba Caro ese día”, explicó sobre la trastienda de la presentación. Según su relato, fue otra allegada a la modelo quien tuvo más empuje para que el romance se concretara, asegurando que a Pampita "le faltó arranque" en ese rol de cupido.

A pesar de la exposición, el animador admitió sentir cierta timidez al profundizar sobre las cualidades que lo enamoraron de su nueva pareja. “Me sedujeron un montón de cosas, pero vamos a dejarla para... La estoy conociendo y me da un poco de pudor estar hablando tanto”, señaló con una sonrisa, dejando en claro que prefiere resguardar parte de la intimidad. No obstante, enfatizó que ambos se están "haciendo bien", una frase que resuena con fuerza tras sus anteriores experiencias sentimentales.

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El momento del primer encuentro entre Tinelli y Almeyda

Este anuncio coincide con un relanzamiento profesional para Tinelli, quien se prepara para pisar fuerte en los medios digitales de cara a los desafíos deportivos del 2026. La noticia de su noviazgo no solo confirma su buen momento personal, sino que lo posiciona nuevamente en el centro de la escena mediática argentina. La relación con Almeyda surge en un contexto de absoluta soltería para el conductor, quien valoró el hecho de haber sido presentado en un momento de disponibilidad afectiva.

“Te doy a conocer a tal amiga. En un momento se dio”, resumió sobre la naturalidad con la que comenzó todo, lejos de los flashes iniciales. Hoy, con la confirmación oficial, la pareja se siente libre de disfrutar su vínculo sin la presión de los rumores constantes que los rodeaban. Finalmente, Marcelo cerró la entrevista reafirmando su alegría y el bienestar que le produce este nuevo comienzo en su vida. “Estamos comenzando algo y estoy muy contento”, sentenció, dejando atrás el hermetismo.