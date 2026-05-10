Wanda Nara y Martín Migueles, separados: los contundentes motivos de la ruptura

La noticia del fin del romance entre Wanda Nara y el empresario Martín Migueles sacudió el mundo del espectáculo este sábado, confirmando que la conductora atraviesa un nuevo cambio radical en su vida personal. Instalada en Uruguay por compromisos laborales, la mediática habría tomado la decisión de distanciarse tras una serie de desacuerdos que se volvieron insostenibles. La primicia fue lanzada por la periodista Naiara Vecchio, quien detalló los motivos detrás de esta inesperada ruptura sentimental.

El detonante principal del conflicto habría sido la cargada agenda profesional de la conductora, quien se encuentra enfocada en la grabación de una serie vertical junto a Maxi López y en el rodaje de una película. Según trascendió, el empresario no habría visto con buenos ojos que la conductora se instalara durante varias semanas en el país vecino. “Migueles no quería que la hiciese y se instalara allá por varias semanas ”, reveló la comunicadora a través de sus redes sociales.

Esta diferencia de criterios sobre el crecimiento laboral de la presentadora de Telefe generó tensiones que terminaron por desgastar el vínculo en muy poco tiempo. A pesar de la fuerte apuesta afectiva, la necesidad de la blonda de priorizar sus proyectos cinematográficos chocó de frente con las pretensiones de su ahora expareja. “Las diferencias surgieron cuando la conductora viajó a Uruguay a filmar la película ”, sentenció la periodista sobre el origen del distanciamiento.

Sin embargo, y a diferencia de otros cierres mediáticos de la empresaria, esta separación se habría dado bajo un marco de mutuo acuerdo y cordialidad. Ambos habrían comprendido que sus estilos de vida y prioridades actuales no eran compatibles en este momento del año. “Terminaron en buenos términos”, aclaró la panelista para llevar tranquilidad a los seguidores de la modelo, descartando -por ahora- la existencia de terceros en discordia o escándalos mayores.

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La preocupación de Martín Migueles por la causa en su contra

No obstante, el contexto que rodea a Migueles no es el más sencillo, ya que su nombre comenzó a resonar en los medios por cuestiones ajenas al corazón. En las últimas semanas, el empresario fue mencionado en versiones vinculadas a la causa judicial que involucra a Elías Piccirillo, el exmarido de Jésica Cirio. Este ruido mediático y legal habría sumado una presión extra a una pareja que ya venía lidiando con la dificultad de la distancia.

Mientras tanto, la mayor de las Nara prefiere refugiarse en el trabajo y en la compañía de sus seres queridos en tierras charrúas, evitando dar declaraciones directas a la prensa sobre su situación sentimental. Fiel a su estilo, utiliza sus redes para mostrar los avances de sus grabaciones y su vida cotidiana, dejando que los hechos hablen por sí solos. La conductora parece estar decidida a no permitir que nada interfiera con su actual etapa.

Desde el entorno de la mediática aseguran que ella está "muy enfocada" y que los viajes constantes hacían que la convivencia o el noviazgo formal fueran imposibles de sostener. La decisión de priorizar su carrera internacional y sus proyectos en plataformas digitales es hoy su norte absoluto. Para Wanda, el compromiso con su serie vertical y su película representa un desafío profesional que no estaba dispuesta a resignar por una relación de pareja.