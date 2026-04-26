Verónica Lozano reveló que Wanda Nara sufrió un fuerte reto de Telefe: "Le dieron un correctivo"

En medio de la disputa entre figuras de Telefe, la conductora aseguró que una actitud de la blonda no fue bien vista en el canal.

Las versiones sobre una supuesta interna entre Verónica Lozano y Wanda Nara volvieron a tomar fuerza tras una revelación que sacudió a Telefe. En medio de rumores y comparaciones constantes entre ambas figuras del canal, la conductora de Cortá por Lozano decidió romper el silencio en una entrevista con Intrusos y aclarar cómo es realmente su vínculo con la mediática.

Lejos de alimentar la polémica, la histórica presentadora buscó bajar el tono y destacar la convivencia profesional dentro de la emisora. “ Yo me siento una figura de Telefe , sí, sin lugar a duda. Cada uno ocupa su lugar, también lo es Wanda, también lo es Susana Giménez. Digo, somos muchas las chicas del canal”, afirmó, dejando en claro que no hay una competencia directa sino distintos espacios compartidos .

En esa misma línea, fue contundente al negar conflictos personales y marcar su forma de manejarse en el medio. “Nunca tuve rollo. Yo cuando tengo que poner los puntos, digo, me expreso, y yo cierro ahí”, aseguró, subrayando que no prolonga disputas ni entra en enfrentamientos innecesarios. Sin embargo, la charla tomó otro rumbo cuando surgió un episodio puntual que generó ruido interno.

Cuál fue la situación que le trajo problemas a Wanda Nara

Se trató de la filtración de una foto exclusiva junto a Johnny Depp que, según contó, se difundió antes de lo previsto. De acuerdo a su versión, la responsable habría sido Wanda Nara, lo que derivó en una intervención del canal. “Le dieron un correctivo también de la señal”, lanzó Lozano, en una frase que rápidamente generó repercusión por lo que implica puertas adentro.

El episodio dejó al descubierto cómo se manejan las exclusividades dentro de la televisión y el peso que tienen figuras como ellas en la pantalla. Aunque la conductora evitó profundizar en el conflicto, su declaración fue suficiente para reactivar las especulaciones sobre tensiones internas.