Evelyn Botto enfrentó los rumores de maternidad con Fede Bal: "Hacemos chistes"

La conductora no le escapó a la posibilidad de formar familia con el actor, pero aseguró que actualmente no está en sus planes.

La presencia de Evelyn Botto en LAM no solo giró en torno a su nominación a los Martín Fierro de la Moda, sino que también puso el foco en su vida personal, especialmente en los rumores de maternidad junto a Fede Bal. En un clima distendido, la conductora dejó en claro que muchas de esas versiones nacen desde el humor y no de un proyecto real, aunque reconoció que el tema aparece con frecuencia en el imaginario mediático.

Lejos de esquivar la pregunta, la humorista fue directa al explicar cómo se construyeron esos comentarios. “Yo, mirá, primero me gustaría terminar este año sólida” , respondió entre risas, dejando en evidencia que hoy sus prioridades pasan por otro lado. Con su estilo relajado, también aclaró que no hay un plan concreto detrás de esas bromas: “No, no, no lo pensé nunca, la verdad. Yo chistes, nada. Es todo lo que hago, chistes” .

En ese sentido, la conductora profundizó sobre el origen de esas versiones y cómo se amplifican. “En el contexto era el crío. Sabía que también seguramente iba a generar unos comentarios, pero más que nada para buscar el comentario, no porque lo estemos pensando ni nada más lejos”, explicó. Así, dejó en claro que muchas veces el juego mediático termina generando interpretaciones que poco tienen que ver con su realidad.

Qué dijo Evelyn Botto sobre la insistencia de los medios

Incluso, se permitió reflexionar sobre la presión social que suele aparecer alrededor de la maternidad. “Es medio chocante, pero viste como que está buscando eso. La verdad es que no, no es algo que haya pensado, no”, sostuvo con honestidad, marcando cierta incomodidad ante la insistencia del tema. Sus palabras dejaron ver una postura clara frente a una expectativa que muchas figuras públicas enfrentan.

Por ahora, lejos de proyectar una familia, la flamante paneilsta de Otro Día Perdido mantiene su foco en el presente y en su crecimiento profesional. Entre el humor y la sinceridad, dejó en claro que la maternidad no forma parte de sus planes inmediatos. Mientras su vínculo con el actor sigue generando interés, ella eligió poner límites y desdramatizar el tema.