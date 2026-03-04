La desopilante anécdota que contó Fede Bal al aire de Perros de la calle

El joven conductor reveló la pesada broma que le jugó un guardia del country en el que vive.

Fede Bal y Evelyn Botto tienen uno de los romances que mas comentarios genera en el ambiente del espectáculo argentino. Sin embargo, los dos han tenido que enfrentar algunas cuestiones extras para poder consolidar su amor con el correr de los meses desde finales de 2025 cuándo blanquearon su vínculo.

De acuerdo a lo que contó el conductor en una entrevista con Perros de la Calle, el seguridad del barrio privado en el que vive en Nordelta le causó algunos problemas. Según sostuvo el hijo de Carmen Barbieri, las bromas del personal que cuida el lugar en el que vive le causaron inconvenientes con su pareja.

Lo cierto es que Fede Bal relató que venía notando que, cada vez que la influencer y panelista llegaba a su casa, lo hacía de mala gana. Cuando finalmente ella accedió a contarle lo que sucedía, ella señaló al seguridad y a las bromas que recibía de parte del personal. "El tipo de la puerta se hace el chistoso y me tira: ‘¿Usted es de apellido Pereyra? Ah, no. Esa es la de la semana pasada", contó Bal sobre su charla con Botto. De inmediato, Andy Kusnetzoff y su equipo reprobaron con sorpresa la actitud del personal de guardia del barrio en el que vive el intérprete.

"Es malísimo lo que estas diciendo. Encima a Eve…", sostuvo el conductor del ciclo radial, divertido con la anécdota de Fede. Sin embargo, el actor dejó en claro que las bromas del seguridad de su barrio no le cayeron para nada bien. "Agarré el auto y lo fui a buscar a ese viejo verguero", dijo sin más vueltas. "Boludo, ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo le explico a Evelyn que no es verdad? Te estas haciendo el gracioso y te está costando carísimo", reveló el joven conductor.

Evelyn Botto explicó cómo son las reglas de su relación abierta con Fede Bal

Hace poco, Fede Bal y Evelyn Botto blanquearon su romance y, ahora, la panelista pasó por La mañana con Moria y se refirió sin vueltas a cómo están construyendo su relación abierta. Según dejó en claro, no tiene reglas rígidas, pero sí ciertos acuerdos fundamentales.

Durante la charla, la locutora explicó que el vínculo se va armando sobre la marcha y que, por el momento, hay límites que ambos decidieron respetar. “Una te puedo decir que fue como la que coincidimos: personas del trabajo no”, lanzó, marcando uno de los principales pactos dentro de la pareja. Además, fue tajante al hablar de la posibilidad de involucrarse con exparejas: “Ex, por ejemplo, no”, respondió cuando le consultaron si eso entraba dentro de lo permitido.

Lejos de establecer una lista estricta de reglas, la panelista sostuvo que el diálogo es la base del vínculo y que muchas situaciones dependen del contexto. Incluso reconoció que hay aspectos de la dinámica que prefiere no conocer: “Hay muchas cosas que yo prefiero no saber. Hay parejas que les gusta compartir, pero yo no soy de esas”, explicó.

Consultada por Moria Casán sobre si siente celos, la influencer admitió que puede atravesar momentos de incomodidad, aunque sin que eso escale en conflictos: “Capaz estoy rara diez minutos y después se me pasa. Me pasan cosas y digo: ‘Che, ¿qué onda esto?’, pero es un qué onda y no escala”, detalló. También contó que su entorno más cercano mostró cierta preocupación cuando comenzó la relación con el actor. “Varias me dijeron: ‘¿Estás segura? ¿Vas a ir ahí?’ Y yo les dije: ‘Sí, yo voy a ir ahí’”, recordó.

Por último, al ser consultada sobre si llegaron a experimentar lo que se conoce como “compersión”, el placer de ver a la pareja disfrutar con otra persona, fue honesta: “No llegué a ese punto. No sé si soy tanto de ese equipo. No por ahora”, concluyó, dejando en claro que la pareja todavía está en pleno proceso de conocerse y definir sus propios códigos.