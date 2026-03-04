La reacción de Pablo Echarri tras ver a Andrea del Boca en Gran Hermano
El actor se refirió al ingreso de su colega en el reality de Telefe y fue tajante con su postura. Qué dijo.
La participación de Andrea del Boca en Gran Hermano trajo tela para cortar. La actriz sorprendió al ser la primera en ingresar a la nueva temporada del reality más visto de la televisión y generó un sinfín de comentarios.
Quién tomó la palabra respecto a su participación fue Pablo Echarri. En una nota para Puro Show (El Trece) le consultaron si aceptaría entrar a un reality y su respuesta fue tajante. “Yo creo que por el presente te diría que no, trataría de evitarlo porque ese nivel de exposición es duro y doloroso”, dijo.
Cuando le tocó opinar de su colega, reconoció que la decisión de Del Boca “debe tener razones lógicas para haberlo hecho”.
También le consultaron sobre los problemas judiciales que enfrentó la actriz tras hacer la novela Mamá corazón y lo vinculó, sin vueltas a la política. “La situación judicial fue porque estuvo cerca de Néstor y Cristina. Fue una persecusión política, no tuvo dudas. Nunca se comprobó ningún tipo de estafa”, concluyó sobre este punto.
