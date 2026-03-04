Espectáculos La Mañana Pablo Echarri La reacción de Pablo Echarri tras ver a Andrea del Boca en Gran Hermano

Pablo Echarri

La participación de Andrea del Boca en Gran Hermano trajo tela para cortar. La actriz sorprendió al ser la primera en ingresar a la nueva temporada del reality más visto de la televisión y generó un sinfín de comentarios.

Quién tomó la palabra respecto a su participación fue Pablo Echarri. En una nota para Puro Show (El Trece) le consultaron si aceptaría entrar a un reality y su respuesta fue tajante. “Yo creo que por el presente te diría que no, trataría de evitarlo porque ese nivel de exposición es duro y doloroso”, dijo.

Cuando le tocó opinar de su colega, reconoció que la decisión de Del Boca “debe tener razones lógicas para haberlo hecho”.