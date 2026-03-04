Cansada de la crítica, Juana Repetto expuso a una seguidora que la tildó de "fea" y "gorda"

Así como las redes sociales suelen ser un espacio utilizado para acciones importantes para ayudar a personas o construir un trabajo entorno a ella, también suelen ser espacios ácidos donde muchos usuarios sueltan críticas sin freno ni medidas. En las últimas horas quien se cansó con el 'hate' fue Juana Repetto , quien estalló en sus historias de Instagram al mostrar los comentarios de una seguidora.

Juana detectó que había una persona que, en diferentes oportunidades, la acosaba con mensajes duros sobre críticas físicas y sobre su actitud. “Cada vez más fea e infumable”, “Qué fea”, “Estás fea y gorda” , decían algunos de los mensajes que les enviaba el usuario. Todo esos comentarios fueron expuestos por la la hija de Reina Reech .

“Siempre estos comentarios vienen de otras mujeres” , soltó y lanzó con cierto dolor: “ Es tremendo , acabás de parir, lo saben perfectamente y te dicen ‘fea y gorda’. ¡Ah! Y se ríen. Tristísimo” .

Juana Repetto críticas seguidora

Barby Franco, otra de las figuras que se enojó en las redes sociales

Las redes sociales no dejan pasar nada e instantáneamente aprovechan diversas publicaciones para opinar sobre los temas. Esta vez fue Barby Franco, la esposa de Fernando Burlando, quien recibió un sinfín de comentarios donde la criticaron por una publicación de su hija Sarah Burlando en su regreso al colegio.

Es que llamativamente la niña apareció en las imágenes caminando junto a un carrito, con el uniforme del colegio puesto y un detalle que generó repercusiones: un chupete en su boca. Esta situación generó una fuerte opinión de los seguidores que le pidieron que se lo saque: "Fuera ese chupete, no le hace bien", "Sacale el chupete Barbara", escribieron algunos usuarios casi ordenándole que tome la decisión con la niña que en diciembre pasado cumplió 3 años.

Cansada de la opinión pública sobre decisiones personales, respondió con dureza en sus historias de Instagram. “¿Pueden dejarnos en paz?“, escribió en una captura de pantalla de un chat donde un usuario le insistió con que le saque el chupete. Para dejar en claro la postura al respecto y cuáles son los pasos a seguir, Franco agregó: “Mi hija tiene sus tiempos, yo se los respeto y el colegio la acompaña”.

Chupete hija Barby Franco

En otra historia le preguntaron si ya había dejado el chupete, a lo que contestó: “No. Ni se lo pienso sacar”. Más tarde en su relato alegó que la niña es cosentida a la hora de su crianza: “Por toda la familia, muy al igual que Beltrán, pero la única que le pone límites soy yo y por momentos, me pelea jajajaja”.