Lizy Tagliani se refirió a su salida de La Peña de Morfi y fue contundente

La conductora se refirió a los rumores de su salida del ciclo de Telefe y habló de cuáles son las posibilidades a futuro.

Los programas televisivos todavía tienen que terminar de armar sus grillas y conformar los paneles de cada uno de los productos lanzados al aire para competir por liderar el rating. Telefe todavía está definiendo qué pasa con La Peña de Morfi, uno de los ciclos más importantes que actualmente busca conductores.

Según trascendió, ni siquiera Diego Leuco que estaba a cargo del programa fue tentado por una nueva oferta para renovar su contrato y continuar en el el cargo. Lo llamativo es que tampoco lo hicieron con Lizy Tagliani , su dupla en la conducción, quien tendría su futuro lejos del programa que se emite los domingo al mediodía.

Fue Ángel De Brito el encargado de contar que a pesar de que no sería tenida en cuenta para el programa, su representante imagina otro lugar: “Quien maneja su carrera, Gustavo Yankelevich, prefiere que se aboque a otros proyectos”.

Ante esta situación, Tagliani se expresó sobre los rumores ante las consultas que le hicieron desde el medio Primicias Ya. Contundente en su relato, afirmó: “No tengo ni idea lo que dicen, jajaja”. Luego agregó: “Lo único verdadero es que me maneja Gustavo (Yankelevich). No tengo nada para decir”.

Ante esta situación de no contentarse con la dupla que estuvo la temporada pasada, la dirección del canal habría ido a buscar a Soledad Pastorutti, histórica cantante de folclore y que ya ha estado en el ciclo, pero no habrían llegado a un acuerdo económico para sellar el vínculo.