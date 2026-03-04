La foto con la que Manu Urcera respaldó a Nicole Neumann tras el conflicto con su ex

La pareja de Neumann sorprendió en las redes sociales con un posteo donde tomó postura con una frase clara.

La guerra estalló entre Nicole Neumann y Fabián Cubero por el festejo de 15 años de Allegra Cubero hecho por su madre. Es que según la postura del exjugador, la modelo habría roto un pacto al realizar el evento cuando habrían acordado que ella se encargaba de organizar un viaje y una reunión pequeña.

Eso desató un escándalo en una guerra fría que no cesa y despertó un sinfín de descargos públicos en medios de comunicación y redes sociales. Luego de los descargos hechos por Cubero y su pareja Micaela Viciconte , se metió en la polémica Manuel Urcera publicando una historia en Instagram junto a su pareja Neumann y con una corta definición que dejó en claro su respaldo: “Super Mamá”

En paralelo a ello, Viciconte publicó una polémica frase junto a una foto de su hijo Lucca Cubero: “Ojalá que crezcas sabiendo que el respeto, la empatía, la humildad y el amor valen mucho más que cualquier cosa que se pueda comprar". Ante la pregunta de la prensa Neumann fue clara: “No me interesa lo que digan los demás, yo estoy para mis hijas”.

Manu Urcera Nicole

La foto que posteó Nicole Neumann en medio de la polémica con Cubero y Viciconte por los 15 de Allegra

Nicole Neumann detonó por completo la interna familiar de los Cubero luego de organizar una fiesta de 15 para su hija Allegra. La polémica estalló porque la modelo no respetó el acuerdo que tenía con Fabián Cubero que indicaba que él hacía el festejo y ella el viaje.

Esta situación generó un fuerte enojo en el exfutbolista y en su actual pareja, Mica Viciconte, ya que ambos están planeando el cumpleaños de la adolescente desde hace varios meses. En ese contexto, Nicole no emitió ningún tipo de declaración. Por el contrario, publicó una foto de la noche especial que vivió Allegra y del look diseñado por Laurencio Adot.

“¿Tannn bella serás?“, escribió la top model en la historia que compartió en su perfil de Instagram en las últimas horas, luego de que estallara el escándalo con el padre de la adolescente. De esta manera, Nicole se mostró totalmente alejada de la polémica y prefirió enfocarse en el vestido que usó su hija y en la noche que vivieron en familia y sin la presencia de su ex marido y su actual pareja.

image

Según lo que trascendió, el conflicto estalló porque había un acuerdo previo que indicaba que el festejo iba a ser organizado por el exfutbolista y Mica Viciconte. En medio de la polémica, Cubero habló en SQP (América) y disparó contra la madre de sus hijas. “Hay acuerdos firmados que no se respetan”, afirmó indignado.

Las declaraciones de Fabián Cubero y el descargo de Mica Viciconte

“La verdad que es una situación bastante particular porque habíamos quedado con los abogados, y entre nosotros, que la fiesta iba a ser conmigo y el viaje con ella. Pero bueno, nos enteramos de que hizo una fiesta antes de la que nosotros estábamos armando de hace un año”, contó Fabián Cubero, dejando en claro que la fiesta de Nicole Neumann los tomó por sorpresa.

Dado que hay abogados de por medio, le consultaron al exfutbolista si pensaba iniciar acciones legales al respecto. “Nosotros hacemos los reclamos que hay que hacer en el juzgado. Lo que pasa es que mira siempre para otro lado. Creo que hay una defensa personal del juzgado que no está actuando como corresponde, como nosotros consideramos”, señaló.

image

Incluso, remarcó que no sería la primera vez que se da un incumplimiento así por parte de Nicole, ya que anteriormente habían acordado un viaje de Fabián con sus hijas a Mar del Plata y no se cumplió. “Todavía a fecha de hoy no tuvimos ninguna notificación”, explicó.

Por otro lado, Mica Viciconte utilizó su cuenta de Instagram para realizar su propio descargo al respecto. "Cuando hay acuerdos lo más sano es respetarlos", comienza diciendo la storie publicada por la pareja de Cubero. Y agrega: "La fiesta de 15 que venimos organizando con tiempo se celebra en abril, tal como se había pactado el año pasado".

"Y sí, estoy presente porque soy parte de esta familia y también de la organización de este día tan especial", afirma de manera contundente. Para cerrar, la modelo dejó otro fuerte mensaje: "A algunos les molesta... pero acompañar y cumplir la palabra también es parte de educar".