Espectáculos La Mañana Nicole Neumann Acusaron a Nicole Neumann de teñirle el pelo a su hijo Cruz y reaccionó enfurecida

La modelo compartió un video en sus redes sociales enfrentando con dureza las críticas que le hicieron los usuarios.







Nicole Neumann se cansó de las críticas en las redes sociales y no dudó en salir al cruce con un mensaje contundente debido a que apuntaron contra ella por un supuesto cambio estético en su hijo Cruz, fruto de su relación con el piloto de carrera Manuel Urcera.

En las últimas horas fue el blanco de las críticas debido a que varios usuarios en las redes sociales afirmaron que le tiñó el color de pelo a su hijo para que se vea más rubio. Sin embargo la modelo enfrentó las críticas y negó esa posibilidad: “Vamos también a desenmascarar a los que escriben y no tienen ni idea“, comenzó.

“¿Decir que le pongo algo para aclararle el pelo a mi bebé? Con Sienna me pasó lo mismo cuando era chiquita, se le hacían unos reflejos naturales divinos y me ponían, ¿qué le pones para aclararle el pelo? O a Indy, que tenía con dos años el pelo larguito, ¿le das algo para que le crezca el pelo?“, expuso en las redes sociales.