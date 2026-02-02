Acusaron a Nicole Neumann de teñirle el pelo a su hijo Cruz y reaccionó enfurecida
La modelo compartió un video en sus redes sociales enfrentando con dureza las críticas que le hicieron los usuarios.
Nicole Neumann se cansó de las críticas en las redes sociales y no dudó en salir al cruce con un mensaje contundente debido a que apuntaron contra ella por un supuesto cambio estético en su hijo Cruz, fruto de su relación con el piloto de carrera Manuel Urcera.
En las últimas horas fue el blanco de las críticas debido a que varios usuarios en las redes sociales afirmaron que le tiñó el color de pelo a su hijo para que se vea más rubio. Sin embargo la modelo enfrentó las críticas y negó esa posibilidad: “Vamos también a desenmascarar a los que escriben y no tienen ni idea“, comenzó.
“¿Decir que le pongo algo para aclararle el pelo a mi bebé? Con Sienna me pasó lo mismo cuando era chiquita, se le hacían unos reflejos naturales divinos y me ponían, ¿qué le pones para aclararle el pelo? O a Indy, que tenía con dos años el pelo larguito, ¿le das algo para que le crezca el pelo?“, expuso en las redes sociales.
Sin dudar y dejando en claro su postura al respecto, sumó en su publicación: “¿A quién se le ocurre que le pueda dar un bebé algo para que le crezca o se le aclare el pelo y teñírselo? No, gente, a ver, eso lo están pensando ustedes. A mí ese tipo de cosas en mi cabeza no me entrarían“.
Te puede interesar...
Leé más
El video de Guillermo Pfening junto a su hermano que conmovió a los usuarios de internet
El nuevo trailer de "El Diablo viste a la moda 2" y la fecha de estreno del esperado filme
Quiénes son las famosas casadas que seducen a Mauro Icardi y la China Suárez mandó al frente
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario