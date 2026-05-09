La picante confesión de Nicole Neumann que sorprendió a todos: "Miembro de goma"

La modelo Nicole Neumann sacudió el mundo del espectáculo al romper el silencio sobre su vida privada en su nuevo programa de streaming. Durante una charla descontracturada, la rubia decidió dejar de lado su perfil reservado para sumergirse en temas de sexualidad y autoconocimiento. La sorpresa fue total cuando, sin vueltas, abordó el placer femenino frente a su propia hermana , Geraldine.

Todo comenzó en una emisión reciente de Solo con Nicki, el ciclo que la modelo lidera con éxito en la plataforma digital. Mientras el panel debatía sobre vínculos afectivos y experiencias íntimas, una de las colaboradoras lanzó la pregunta que muchos esperaban . Con una sonrisa pícara, la conductora no esquivó el bulto y se preparó para dar una respuesta contundente.

“Te voy a sorprender con mi respuesta”, disparó la blonda entre risas, generando un clima de absoluta expectativa entre los presentes en el estudio. Sin mediar más dilaciones, la modelo fue directa al hueso al ser consultada sobre si practicaba la masturbación con regularidad . Su respuesta, cargada de naturalidad y frescura, fue un rotundo “¡Obvio!” , que dejó a todos boquiabiertos.

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Esta confesión marcó un punto de inflexión en la entrevista, ya que la presentadora decidió derribar tabúes históricos sobre el deseo de las mujeres. Lejos de incomodarse, la ex de Fabián Cubero se mostró empoderada y dispuesta a profundizar en los detalles de su propia exploración. La charla subió rápidamente de temperatura cuando el tema de los accesorios íntimos entró en juego.

La situación alcanzó su punto máximo de tensión cuando surgió la consulta sobre el uso de dispositivos para incentivar el placer personal. Fue en ese preciso instante donde Nicole redobló la apuesta con una frase que se convirtió en tendencia inmediata: “¿Quién no tiene uno, chicas?”. La modelo confirmó así que posee un juguete favorito para sus momentos de soledad.

El curioso objeto que Nicole Neumann tiene en su casa

Con total desenfado, la rubia admitió tener un “miembro de goma”, desatando una ola de comentarios y reacciones positivas en las redes sociales. Los usuarios celebraron que una figura de su calibre hablara con tanta transparencia sobre herramientas que muchas veces son estigmatizadas. Por su parte, Gege no se quedó atrás y aportó su propia visión sobre la importancia de descubrir el propio cuerpo sin miedos. “Si vos te conocés y te conocés bien, podés guiarlo y no hace falta fingir nada”, reflexionó la menor de las Neumann. Esta observación dio pie a que Nicole cerrara la idea con una de sus declaraciones más picantes.

“O te guiás sola”, remató la modelo, reafirmando la autonomía femenina a la hora de buscar la satisfacción y el disfrute individual. A pesar de su histórica reserva, esta nueva etapa en el streaming parece haberle sentado de maravillas a la madre de Indiana, Allegra y Sienna. Se la ve mucho más distendida y dispuesta a conectar con su audiencia desde un lugar de vulnerabilidad y honestidad brutal. La repercusión fue tal que el fragmento del programa se multiplicó en las redes sociales.