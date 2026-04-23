Quién fue la figura internacional que intentó seducir a Nicole Neumann

Nicole Neumann debutó con su nuevo programa de streaming “Solo con Niki”. Allí, la modelo sorprendió a su audiencia con una anécdota en que reveló que el famoso ilusionista e ícono estadounidense, David Copperfield , la habría intentado seducir tiempo atrás en un establecimiento bailable.

En medio de una sucesión de rumores que involucran a Neumann y Manu Urcera acerca de una crisis matrimonial, la modelo decidió evadir los dichos y contar una graciosa anécdota que sorprendió a los espectadores. “A mí me encaró David Copperfield en Tequila. ¿Sigue vivo?”, soltó inesperadamente la actriz.

Según comenzó a explicar Nicole, el encuentro se dió durante una noche transcurrida en un reconocido establecimiento bailable porteño, en la que habría salido a bailar con sus amigas. ”Yo estaba pasando con mis amigas, no me acuerdo el año ni si estaba soltera”, recordaba. Luego explicó que el estadounidense la interceptó en medio del boliche para establecer una conversación, en la que no solo le pidió el número, sino también le ofreció ser parte de un show: “Me frenó y me empezó a decir ‘bueno, ¿querés dejarme tu teléfono? Me encantaría conocerte. Quizás podés ser parte del show’”.

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Tras finalizar la anécdota del intento de conquista del famoso mago, la empresaria aclaró que a pesar de ser una figura históricamente conocida en el ambiente, en lo personal no le resultaba alguien atractivo. A pesar de que Neumann se muestra radiante y con soltura en su reciente canal de streaming, los rumores y círculos muy cercanos a la modelo afirman cada vez con mayor certeza que la pareja estaría oficialmente separada tras no convivir más bajo el mismo techo.

Qué dijo Gege sobre el escándalo entre Nicole Neumann y Fabián Cubero

En medio del fuerte revuelo mediático que rodea a la familia, Geraldine Neumann decidió romper el silencio y fijar postura sobre el conflicto que involucra a su hermana Nicole, Fabián Cubero y Mica Viciconte. Sin embargo, lejos de avivar la polémica, la modelo fue clara en su intención de mantenerse al margen y priorizar el bienestar de sus sobrinas por encima de cualquier versión o especulación.

En diálogo con Puro Show, Gege marcó su postura desde el inicio con una frase contundente: “Tema de mis sobrinas yo no hablo, no me meto, lo único que me importa es que estén bien y, por suerte, están bien. Así que no tengo nada que opinar”. Consultada sobre el rol de Poroto en medio del conflicto y si considera que está más enfocado en defender a su actual pareja, evitó profundizar.

Embed - "ME IMPORTA QUE MIS SOBRINAS ESTÉN BIEN": Gege Neumann defendió a Nicole en la guerra con Cubero

En ese sentido, la actriz respondió con mucha cautela: “No tengo ni idea, ahí cada persona sabe lo que hace y lo que siente. No tengo nada que opinar”. La misma línea mantuvo al ser consultada por una posible influencia de la ex Combate en el exfutbolista, tema que prefirió esquivar por completo.

“Ni idea, jamás diría eso. Lo que yo pienso o siento o sé jamás lo diría públicamente... porque respeto a mis sobrinas y es lo único que importa”, sostuvo, reafirmando su decisión de no exponer cuestiones privadas. Posteriormente, agregó: “No está bueno que vean a su tía hablando de temas familiares de ellas. No, es muy privado”.