Se metió la hermana: qué dijo Gege sobre el escándalo entre Nicole Neumann y Fabián Cubero

En medio del fuerte revuelo mediático que rodea a la familia, Geraldine decidió romper el silencio y fijar postura sobre el conflicto que involucra a su hermana Nicole Neumann , Fabián Cubero y Mica Viciconte . Sin embargo, lejos de avivar la polémica, la modelo fue clara en su intención de mantenerse al margen y priorizar el bienestar de sus sobrinas por encima de cualquier versión o especulación.

En diálogo con Puro Show, Gege marcó su postura desde el inicio con una frase contundente: “ Tema de mis sobrinas yo no hablo, no me meto , lo único que me importa es que estén bien y, por suerte, están bien. Así que no tengo nada que opinar”. Consultada sobre el rol de Poroto en medio del conflicto y si considera que está más enfocado en defender a su actual pareja, evitó profundizar.

En ese sentido, la actriz respondió con mucha cautela: “No tengo ni idea, ahí cada persona sabe lo que hace y lo que siente . No tengo nada que opinar”. La misma línea mantuvo al ser consultada por una posible influencia de la ex Combate en el exfutbolista, tema que prefirió esquivar por completo.

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“Ni idea, jamás diría eso. Lo que yo pienso o siento o sé jamás lo diría públicamente... porque respeto a mis sobrinas y es lo único que importa”, sostuvo, reafirmando su decisión de no exponer cuestiones privadas. Posteriormente, agregó: “No está bueno que vean a su tía hablando de temas familiares de ellas. No, es muy privado”.

Qué opina Gege sobre la reacción pública de Allegra Cubero

Sobre la reacción pública de Allegra Cubero, quien se expresó en redes sociales tras el escándalo, Gege valoró su postura: “Lo bueno es que ella está más grande y pudo escribir lo que sentía y lo que no le gustó, lo puso en redes. Es eso. Hay que respetarlo”. De esta manera, respaldó la decisión de su sobrina de manifestarse con libertad.

En cuanto a los rumores de tensiones entre Indiana Cubero y la propia Viciconte, volvió a evitar definiciones tajantes: “No, no sé. Y te repito, lo que sé tampoco lo voy a decir”, insistió, manteniendo la coherencia con su postura inicial de no involucrarse públicamente en temas familiares sensibles.

Finalmente, al referirse al rol de los padres, eligió apoyarse en lo que ya expresó su sobrina: “Como dijo Allu, ambos padres están, son presentes, la quieren y la cuidan”. Al mismo tiempo, cerró con un deseo que refleja el clima actual: “Ojalá que se termine pronto, por las chicas. Pero viste que los adultos a veces son complicados ”.