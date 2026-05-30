Rocío Marengo, en guerra con Elba Marcovecchio: "No podés ser tan delincuente"

La modelo Rocío Marengo encendió la mecha de un conflicto que lleva años de litigios y cruces públicos con Elba Marcovecchio . En un móvil con Intrusos por América TV, la conductora habló de la situación legal que afronta su pareja Eduardo Fort. El empresario textil mantuvo un extenso juicio de alimentos iniciado por su exesposa Karina Antoniali, patrocinada por la mencionada letrada.

Al recordar las instancias judiciales previas y la resolución del caso, la mediática explicó que el conflicto se resolvió a favor de Antoniali por una cifra millonaria. Cuando el cronista le consultó si había tenido repercusiones tras sus declaraciones anteriores, la entrevistada se mostró sumamente directa.

La artista confirmó la recepción de una notificación legal por sus dichos en televisión y detalló la estrategia de su defensa. Con el objetivo de aclarar el estado de la demanda, la influencer explicó: “Me llegó una carta documento, la contestamos con Ana Rosenfeld y no recibimos nada más ”. Además, cuestionó el gesto de la letrada argumentando que tiene derecho a expresar públicamente las vivencias de su entorno familiar.

La mediática dejó en claro que no tiene intención de callarse y aceptó el desafío de ir a una mediación. Al enterarse de que la representante legal calificó su conducta como bochornosa, la modelo subió el tono y habló de ensañamiento. La conductora chicaneó a su rival proponiendo ir a declarar ante el mismo tribunal que intervino en el divorcio de su novio. Redoblando la apuesta frente a las cámaras de televisión del canal, lanzó: “Vayamos a la misma jueza, que yo le voy a decir cosas que nunca se dijeron. No podés ser tan delincuente como abogada”.

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En el tramo más tenso, la actriz aseguró que sufre denuncias por hostigamiento desde la pandemia. A su vez, contrastó su presente laboral y familiar con el de sus demandantes mediante un mensaje personal. Dirigiéndose a la cámara para hablarle de forma directa a la esposa de Jorge Lanata, la animadora sentenció: “Ya está, Elba Marcoveccio, que esto te lo digo a vos directo, ya está”.

La respuesta de Elba Marcovecchio en medio del escándalo

Por su parte, la abogada defensora de Karina Antoniali no se quedó atrás y respondió con dureza en el programa. Marcovecchio reveló que mantiene un fuerte lazo afectivo con su clienta, quien ofició de madre de su propia hija en el pasado. La especialista en leyes catalogó las declaraciones de la actual pareja de Eduardo Fort como una "catarata de agravios inadmisibles".