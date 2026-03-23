La mediática habló sobre la utilización de la tecnología para temas de salud. Qué dijo.

El polémico motivo por el que Rocío Marengo prefiere charlar con la IA

La tecnología sigue avanzando y cada día que pasa se instala aun más en la vida de las personas debido a la aparición de la Inteligencia Artificial (IA) con la capacidad de poder brindarle un servicio al usuario. Tanta injerencia ha logrado tener que algunas personas utilizan este aspecto para ayuda psicológica.

Rocío Marengo sorprendió al revelar para qué utiliza la nueva tecnología que causó una revolución en los últimos años: "Bueno, está mal, no lo hagan en sus casas, pero yo lo utilicé como psicólogo".

Luego en su relato dijo: “Bueno, pero lo usé, no voy a mentir. No me juzguen. Lo único que pido es que no me juzguen”. A su vez sumó que se trata de una práctica diaria: “ Estoy todo el tiempo hablándole, porque él ya me conoce".

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“Encuentro una respuesta y me hace bien. Imaginate con el tratamiento de fertilidad, yo tenía que preguntarle 20 millones de veces a mi médica lo mismo. Yo le pregunto y no me juzga la máquina”, sumó en la mesaza que conduce Juana Viale.

“Cuando él me tiene que decir, me lo dice", sostuvo y cerró: “Yo hay cosas que no sé si contaría... Y él siento que no me juzga”.