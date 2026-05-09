Sabrina Rojas comparó a Pepe Chatruc con sus otros novios y lanzó una explosiva frase

Sabrina Rojas volvió a encender la mecha de la polémica al comparar su actual relación con el exfutbolista José "Pepe" Chatruc con sus vínculos pasados. Durante una entrevista íntima con Ángel de Brito, la conductora no escatimó en elogios para su flamante novio, destacando su generosidad y estilo. La rubia se mostró radiante al describir el presente sentimental que atraviesa, marcando una clara diferencia con lo vivido anteriormente.

En plena charla, la modelo relató los detalles de una cena que organizaron en la casa del comentarista deportivo para celebrar un nuevo proyecto laboral junto a sus compañeros. Aunque el asado no lo hizo él personalmente, la modelo resaltó que Pepe se encargó de que todo fuera de primer nivel, contratando personal especializado. “Él cocina muy bien, pero es muy espléndido” , comentó la presentadora sobre la faceta de anfitrión del exjugador de Racing.

Fue en ese preciso instante cuando la actriz lanzó una indirecta que muchos interpretaron como un dardo venenoso hacia sus exparejas, Luciano Castro y El Tucu López. Sin pelos en la lengua, Sabrina comparó la actitud del carismático comunicador con la de los hombres que pasaron antes por su vida amorosa. “Yo siempre estuve con novios que eran cero espléndidos” , disparó con honestidad brutal frente a los micrófonos.

La frase más explosiva de la noche llegó cuando la conductora celebró haber encontrado finalmente a un hombre con una disposición diferente a la hora de compartir y agasajar. “Este es espléndido total, al fin”, sentenció Rojas, dejando en claro que valora enormemente el cambio de aire en su intimidad. Sus declaraciones despertaron carcajadas en el estudio por la espontaneidad y la contundencia del reclamo retroactivo.

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Para cerrar su picante análisis sobre la madurez y las elecciones sentimentales, la mediática remató con una frase que no tardó en volverse tendencia en las redes sociales. “Por fin chu... la correcta”, lanzó entre risas, ratificando que se siente en el lugar y con la persona indicada en este momento de su vida.

La respuesta de Chatruc a sus críticos en las redes

Por su parte, Chatruc también demostró que tiene la cintura necesaria para manejarse en el mundo de la farándula y defender su noviazgo de las críticas. En las redes sociales, el exfutbolista se enfrentó a los comentarios malintencionados de algunos usuarios que le ponían fecha de vencimiento a la pareja. Lejos de enojarse, Pepe eligió el camino de la ironía para dejar en claro que el vínculo está más firme que nunca.

Todo sucedió cuando un seguidor le escribió un mensaje desalentador asegurando que el romance no duraría más de tres meses. La respuesta del ex Quilmes fue letal y muy breve, demostrando que lleva la cuenta exacta del tiempo compartido con la modelo. “Vamos 4”, replicó el exjugador, desactivando la chicana con un dato de la realidad que fue muy festejado por los seguidores de la pareja.

El ida y vuelta en el mundo digital confirma que ambos están dispuestos a dar batalla para proteger la relación que acaban de consolidar. Sabrina parece haber encontrado en Pepe ese equilibrio entre el compañerismo y la sofisticación que tanto reclamaba en silencio. La química entre ellos es innegable y se traslada a cada intervención pública que realizan, ya sea en programas de televisión o en sus perfiles oficiales.