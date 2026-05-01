La nueva y romántica escapada a Brasil de Sabrina Rojas y José Chatruc.

Sabrina Rojas y José Chatruc viven las hermosas primeras semanas de su relación. En ese contexto, los famosos compartieron en redes sociales una serie de imágenes en playas brasileñas. Las fotografías, publicadas, muestran el disfrute del viaje y confirman el avance y la creciente exposición de su relación sentimental, aún en etapa inicial.

Antes de su viaje a Brasil , Rojas y Chatruc publicaron una selfie en un ascensor de paredes metálicas y detalles en madera, donde ambos lucen relajados y sonrientes ante el espejo. Cinco horas después, difundieron imágenes en la playa, aunque no juntos: Rojas sentada en una silla plegable con bikini estampado y gafas de sol, y Chatruc de pie cerca de la orilla, sin camisa y con lentes oscuros. La difusión de estas imágenes coincidió con el estado actual de su vínculo.

El vínculo entre Sabrina Rojas y José Chatruc comenzó semanas atrás, en reuniones de amigos y actividades grupales. Las primeras aproximaciones surgieron a partir de encuentros conjuntos, partidos de pádel y cenas, entornos que permitieron un acercamiento progresivo.

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Panam, amiga de la pareja, describió con humor la química inicial entre ambos al comentar: “Ellos no hacen el poliamor, hacen el pollo amor porque se conocieron comiendo pollo”. Por su parte, Rojas confesó que fue en uno de estos encuentros donde tuvo que animar a “Pepe” Chatruc a “conectar”, considerándolo un momento clave para el inicio de la relación.

Sabrina Rojas y Pepe Chatruc: una de las relaciones del momento

Los intercambios en redes sociales y las bromas digitales fortalecieron la cercanía entre Sabrina Rojas y José Chatruc. La primera aparición pública de la pareja fue en una función teatral, en la que se besaron frente a las cámaras, aunque la actriz aclaró: “No somos novios todavía. ¿Vos me dijiste de ser tu novia? No”. Así definió el vínculo como el de “amigos que se besan”, manteniendo un tono informal y expectante.

Diferentes apariciones públicas y entrevistas revelaron el humor y la cercanía que caracterizan a la pareja. Durante una participación en Vestuario Stream, Rojas lanzó un piropo y un reclamo entre risas: “Bueno, acá Sabri Rojas, futura novia de Pepe Chatruc. Digo futura porque todavía no me propuso ser su novia… A mi parecer está muy fachero”. El comentario provocó risas y reacciones entre los presentes.

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La actriz también expresó ilusión y prudencia respecto al vínculo: “Hacía mucho que nadie me cautivaba así”, aunque admitió su cautela ante posibles decepciones. El ex futbolista, por su parte, mantiene un perfil reservado en público, eligiendo tomar con humor la atención mediática y, en redes sociales, respondió: “Nada me importa menos que la opinión de la gente que no me conoce. Relax”.

Respecto a la influencia del entorno, el exfutbolista remarcó la importancia de proteger tanto a sus hijos como a la propia Rojas, subrayando la intención de avanzar sin apremios: “Nos estamos conociendo, tenemos la mejor, nos divertimos y ojalá que esté todo bien, pero proyectar es muy difícil”, señaló Chatruc al medio.