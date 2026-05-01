Brenda Gandini se cansó de los rumores y habló de su relación con Heredia: "No está bueno"

La actriz apuntó contra las versiones que afirmaban una ruptura en la relación con Heredia. Qué dijo.

Brenda Gandini se cansó sobre los rumores que corren en el mundo del espectáculo referido a una posible separación con el actor Gonzalo Heredia y no dudó un segundo en ser punzante con sus declaraciones sobre el tema que le genera un importante dolor de cabeza. Tras el llamativo posteo de Heredia en sus redes en medio de las versiones, ambos aclararon la situación.

Cansada de las versiones que circulan, aprovechó la consulta de Teleshow para aclarar la situación y bajarle la espuma a los rumores que le hicieron dar más de una explicación a su círculo íntimo.

“No, no es verdad. Ya nos separaron tantas veces que no queda otra que tomársela con humor”, dijo en diálogo con el medio de espectáculos y agregó sobre el impacto que tienen las versiones en su familia: “Pero ya agota un poco el tema, sobre todo porque tenemos hijos a los cuales les llega todo, familia que se preocupa y no está bueno: te mando un abrazo”.

Gonzalo Heredia y Brenda Gandini Gonzalo Heredia rompió el silencio en medio de las versiones de separación de Brenda Gandini

La palabra de Heredia sobre los rumores

En sintonía con los dichos de su novia, Gonzalo Heredia no dudó en aclarar que no son ciertas las versiones: "No, no, no estamos separados, nada más alejado de la verdad. Me escribió mi papá hoy a la mañana preguntándome si era cierto o no”.

“A mí lo que me llama mucho la atención en esta era de posverdad que vivimos, la verdad quedó atrás”, analizó y sumó: “Estamos viviendo como otra era, cómo aseveran todo con la contundencia que dan una noticia de que es así y que te ponen en palabras cosas que vos no dijiste. Que ni siquiera viviste. A mí me llama mucho la atención eso. Hoy me río, en otro momento uno se enoja”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UrbanaPlayFM/status/2049862193756209423&partner=&hide_thread=false GONZALO HEREDIA DESMIENTE SU SEPARACIÓN DE BRENDA GANDINI:



"No estamos separados, nada más alejado de la verdad. Me escribió mi papá preguntándome si era cierto o no".



"En esta era de posverdad ponen como cierto cosas que no dijiste". pic.twitter.com/LO3lR641hU — Urbana Play 104.3 FM (@UrbanaPlayFM) April 30, 2026

Por otra parte recordó que estos rumores no son nuevos: “Ya nos separaron, sí”, dijo y agregó con tono irónico: “Y también el otro día me preguntaban en el colegio si Brenda estaba embarazada. Dije: ‘No, che, ya cuarenta y cuatro años’. Brenda estaba ahí a unos metros y le dije: ‘¿Estás embarazada, verdad?’”.

"Lo que más miedo me da, a ver no es miedo, pero sí ya empiezan a jugar como otros factores, como los hijos. Eloy tiene catorce. Que venga alguien a preguntarle y que le digan ‘Che, ¿tus viejos se separaron?’ Eso es lo que más me moviliza, ¿viste? Que alguien le diga algo en el colegio”, dijo sobre el impacto de las versiones en sus hijos.