Está vigente la prohibición de limpiavidrios en Neuquén: a quiénes y de cuánto son las multas millonarias

Ya se implementa la ordenanza que prohíbe la actividad de los limpiavidrios en la capital neuquina. Los valores de las multas y a quiénes puede afectar.

El Concejo Deliberante de Neuquén aprobó hace una semana la prohibición total de los limpiavidrios en la ciudad. La ordenanza, que tuvo el respaldo de la mayoría del cuerpo , impide la actividad de “trapitos” y lavacoches en semáforos y esquinas de la capital.

La iniciativa fue aprobada con 13 votos a favor sobre un total de 18, mientras que un concejal decidió abstenerse. La medida, que se da en medio de un debate político y social, busca ordenar el espacio público y mejorar la seguridad vial.

Este jueves, Neuquén puso en vigencia la Ordenanza Municipal N° 15118 que prohíbe la actividad y que va acompañada de un abordaje integral para las personas que desarrollaban estas tareas en las esquinas. La norma apunta a garantizar un mayor orden y reglas claras con una presencia activa del Estado en la regulación del uso del espacio público.

María Pasqualini, secretaria de la Jefatura de Gabinete, afirmó que la norma ya es de cumplimiento efectivo y resaltó la decisión tomada desde el municipio para permitir un mejor ordenamiento en la ciudad.

Limpiavidrios - (7) Claudio Espinoza

Pasqualini recordó que se actuó tras un pedido de la ciudadanía que, a través de distintas denuncias, manifestaban su oposición a este tipo de actos. “Van a estar los dispositivos recorriendo alrededor de las 20 esquinas que tenemos relevadas, haciendo la última concientización, porque la ordenanza contempla sanciones". La funcionaría había adelantado ayer jueves que se tomaron el trabajo de comunicarles a quienes realizan estas tareas que ya no se puede llevar a cabo y que a partir de este viernes 1º de mayo no puede haber un solo limpiavidrio en la ciudad.

Multas y sanciones

La nueva normativa prohíbe de manera explícita la actividad en la vía pública y habilita a inspectores municipales y a la policía a intervenir en los distintos puntos de Neuquén capital. Además, la ordenanza incorpora esta práctica al Código Contravencional, lo que permitirá aplicar controles más estrictos y sanciones concretas.

En ese sentido, se establecieron multas económicas que van desde los $17.520 hasta los $350.000 para quienes realicen estas tareas. Incluso, los automovilistas que acepten el servicio también podrán ser sancionados con multas que alcanzan los $262.800.

La concejal del MPN, Victoria Fernández, impulsora del proyecto, aclaró que en el caso de los conductores la sanción no será automática: “únicamente se va a aplicar la sanción de multa económica a aquellos conductores que lo demanden de forma expresa”. En ese sentido, remarcó que “en los casos que el lavado sea sin la autorización o de forma compulsiva, no se va a aplicar la multa”. Además, el automovilista tendrá la posibilidad de realizar un descargo si se le labra una infracción por error.

Desde el Ejecutivo municipal, el subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, explicó que la aplicación de la norma estará a cargo de inspectores de tránsito, que actuarán en distintos puntos de la ciudad. “Los inspectores de tránsito son agentes de constatación. Vamos a constatar, en el caso que se dé alguna contravención, y sancionarla”, explicó.

trapitos.jpg Los trapitos, una actividad que suele generar mucha polémica en Argentina.

Además, detalló que el sistema de cámaras funcionará como herramienta complementaria. “No es que por una fotografía se va a labrar la contravención. Se monitorea, se toma un video y si se advierte una situación con consentimiento, se va a generar la contravención”, indicó Baggio.

Abordaje integral

Más allá de la prohibición, desde el propio Concejo reconocieron que la problemática tiene un trasfondo social complejo. Según relevamientos oficiales, la actividad creció de manera sostenida desde la pandemia y se replica en distintas ciudades del país.

En ese marco, se informó que se implementará un abordaje integral para las personas que actualmente realizan estas tareas, que incluirá capacitaciones laborales, programas de inclusión social y asistencia en salud mental y adicciones.

Además, se indicó que el 70% de las personas censadas no son oriundas de Neuquén por lo que se trabajará en la revinculación con sus lugares de origen.

p04-f01b-trapitos-neuquen.jpg Limpiavidrios en Neuquén. La actividad será prohibida.

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que el objetivo principal es mejorar la circulación, reducir riesgos viales y evitar situaciones de conflicto en la vía pública, como hostigamiento o acoso denunciado por vecinos.

Al mismo tiempo, la medida intenta dar una respuesta a un reclamo creciente de la comunidad, en un contexto donde la presencia de limpiavidrios en esquinas y semáforos había generado preocupación.