Una mujer murió en un vuelco en Rincón de los Sauces frente al predio municipal

El accidente fatal ocurrió este viernes a las 6 de la mañana. La víctima tenía 27 años. Intervino policía, bomberos y personal del hospital.

La mañana del viernes donde se conmemora el Día del Trabajador se tiñó nuevamente de luto con la muerte de una mujer en un vuelco sobre Ruta 6 . La víctima tenía 27 años y fue identificada por sus familiares de Rincón de los Sauces .

Según consignó Bomberos Voluntarios de la localidad petrolera, el siniestro ocurrió antes del amanecer. "A las 06:06 hs se recibe un llamado por un accidente de tránsito sobre Ruta 6, frente al predio municipal", informaron desde la central 16.

De esta manera, se preparó una dotación a cargo del 2° Jefe de Cuerpo Activo, Sargento Facundo Montes. Al arribar al lugar se constató que se trataba de un auto vuelco que ya tenía intervención de personal policial. El auto había quedado apoyado sobre el techo al costado del camino.

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Por su parte, la ambulancia del hospital arribó y lamentablemente confirmó el fallecimiento de una mujer. En tanto, desde Bomberos expresaron sus condolencias a la familia por la pérdida: "Acompañamos a familiares y seres queridos en este difícil momento".

Cómo fue el violento vuelco fatal

Al respecto de la mecánica del accidente, el comisario Juan Valenzuela, informó a LM Neuquén que se realizaron pericias para determinar las causales que hasta el momento se desconocen, en la medida de que no hay testigos oculares del hecho.

El segundo jefe de la Comisaría 35 indicó que tomaron conocimiento del siniestro aproximadamente a las 6 de la mañana y pudieron constatar que la conductora se trataba de una mujer quien había tenido un grave accidente en un Volkswagen Vento blanco cuando circulaba por Ruta 6, a un kilómetro camino hacia Octavio Pico, dentro del ejido urbano, y cerca del predio donde se realiza la Fiesta del Asador.

"Por tareas de investigación la ciudadana que conducía el Vento pierde el control del rodado que la despide y parte de su cuerpo quedó abajo del vehículo", indicó Valenzuela sobre la impactante escena. "Todos los otros vidrios están, el único faltante era el de la ventanilla del acompañante, por lo que presumimos que no tenía puesto el cinturón de seguridad y puede haber sido despedida por la ventanilla opuesta", agregó.

En tanto, mientras aseguraron la escena, luego del médico del hospital arribó el médico policial y ambos constataron la muerte. Luego, arribaron familiares de la joven y reconocieron su identidad.

A posterior se realizaron pericias y por solicitud de la Fiscalía el cuerpo fue trasladado a la clínica de Petroleros para su resguardo mientras se aguarda el arribo de la morguera.