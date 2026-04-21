Tres heridos y un vehículo prófugo tras un violento vuelco

Ocurrió en el ingreso de Las Coloradas. La Policía desplegó un operativo para localizar al auto buscado.

Una mujer de 30 años y sus dos hijos menores resultaron heridos tras un vuelco ocurrido en la bajada de acceso a Las Coloradas , sobre la Ruta Provincial 24 este lunes. El hecho es investigado como un siniestro sin colisión directa, con la posible participación de otro vehículo que se dio a la fuga.

Según publicó Junín Informa, la conductora habría realizado una maniobra evasiva al advertir la presencia de un automóvil que circulaba en sentido contrario por el centro de la calzada. Al intentar esquivarlo hacia la banquina, el otro rodado habría hecho una maniobra similar, lo que derivó en que el Renault impactara contra una piedra y terminara volcando.

Producto del siniestro, la mujer fue asistida y permanece en observación por politraumatismos . En tanto, una adolescente de 12 años sufrió dolor de cabeza , mareos y cortes en la frente, mientras que un niño de dos años es evaluado por una dolencia en una de sus piernas .

De acuerdo a testimonios de otros conductores, el vehículo involucrado sería de color oscuro, de modelo antiguo y con dos ocupantes. Tras el episodio, habría continuado su marcha en dirección a la Ruta Provincial 46.

Las Coloradas

Según información del mismo medio, la Policía desplegó un operativo para intentar dar con el rodado, mientras avanza la investigación para determinar con precisión la dinámica del hecho.

En la zona, además, se desarrollaba un evento de jineteadas, lo que generó un importante movimiento vehicular y podría haber influido en las condiciones de circulación al momento del siniestro.

Según detalló el su

Impactante vuelco en una ruta del norte neuquino: un joven fue hospitalizado

Este domingo alrededor de las 3 de la madrugada, un joven protagonizó un violento vuelco a bordo de su camioneta en la ruta provincial 41. El hecho ocurrió en inmediaciones del Paraje Aquihueco, a unos 20 kilómetros de Tricao Malal. El conductor fue trasladado al Hospital de Chos Malal debido a las lesiones que sufrió.

Se desconoce cómo perdió el control de su Pick Up Nissan Frontier y volcó. Rapidamente fue trasladado al nosocomio local en una ambulancia de Tricao Malal. Según informó Mariano Jara, el comisario Inspector de la Dirección Alto Neuquén, en diálogo con LM Neuquén, el joven de aproximadamente 24 años de edad, sufrió la fractura de una costilla y esta mañana fue dado de alta.

El conductor, oriundo de la localidad de Tricao Malal, tendría aliento etílico según indica su certificado médico. De igual manera, Jara indicó que no se le realizó ningún control de alcoholemia pero se sospecha que sería el motivo detrás de su vuelco. En tanto, el vehículo quedó totalmente destruido a raíz de los tumbos que dio.

vuelco aquihueco (1)

En el lugar trabajaron de forma coordinada una dotación de la Central 19 de Bomberos Voluntarios de Tricao Malal, personal de salud del Hospital de Tricao Malal, efectivos del Destacamento Policial de Villa Curi Leuvú y personal de la División Tránsito de Chos Malal.

Al ser un autovuelco, no se realizaron peritajes en el lugar. Personal policial y tránsito se encargo de levantar la camioneta y una grúa la trasladó hasta Tránsito de Chos Malal.

Según indicó el comisario inspector, son varios los casos de vuelcos que han ocurrido en la región del Alto Neuquén en los últimos meses. Entre los motivos, se encuentran las alcoholemias positivas, rutas en mal estado y, las últimas semanas la transhumancia también ha generado algunos incidentes.