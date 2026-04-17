Fuerte vuelco de un camión con acoplado tras esquivar a un ciervo en Ruta 40

El vuelco ocurrió a 15 kilómetros de Junín de los Andes. El conductor y su acompañante fueron trasladados al hospital.

Un camión con acoplado volcó durante la noche del jueves en la Ruta 40, a unos 15 kilómetros de Junín de los Andes, a la altura de la estancia Sihuen, entre el puente de la Rinconada y la localidad cordillerana. El hecho ocurrió alrededor de las 23:30 cuando el conductor esquivó a un ciervo y perdió el control.

Según informó el comisario Félix Gómez a LM Neuquén, al arribar al lugar el personal policial pudó observar al camión con acoplado que había volcado sobre la banquina. Allí entrevistaron al conductor de 30 años y su acompañante. El test de alcoholemia dio negativo y la documentación no registraba irregularidades encontrándose todo en regla.

Minutos después arribó una ambulancia que trasladó a los hombres al hospital para brindar asistencia médica y aplicar controles pertinentes.

vuelco ruta 40 junin

Por su parte, en plena noche una dotación de los Bomberos Voluntarios de Junín de los Andes hicieron un gran trabajo manual y con máquinas para poder extraer el camión que quedó gravemente destrozado sobre la Ruta nacional.

Esquivó a un ciervo en la ruta 40

De acuerdo al relato del conductor, el accidente de tránsito se produjo cuando intentó esquivar a un animal silvestre, -un ciervo-, que apareció de manera repentina sobre la Ruta 40. "El camión quiso esquivar al animal y esa maniobra tan rápida provocó la desestabilización, por lo que perdió el control del vehículo y volcó", explicó Gómez.

La carga quedó bajo custodia del propietario de la empresa transportista mientras se organizaban las maniobras para traspasarla a otro vehículo. Los trabajos se realizaron sobre la banquina para liberar la circulación en la zona.

En tanto, el comisario Gómez señaló que, en las últimas semanas, la Policía viene reforzando los controles preventivos en la Ruta 40 y en los caminos que conducen a los pasos fronterizos, con operativos de la División Tránsito de Junín de los Andes y San Martín de los Andes. Los recorridos incluyen sectores turísticos como Siete Lagos, Villa Traful y Villa La Angostura, donde también se registraron desprendimientos de material por las condiciones climáticas.

En ese contexto, destacó que el siniestro terminó sin consecuencias graves y reiteró la importancia de extremar precauciones en rutas cordilleranas, donde la presencia de fauna silvestre y las condiciones del terreno incrementan los riesgos de circulación.

Sufrió un fuerte vuelco tras intentar esquivar a un zorro

La nocturnidad en las rutas neuquinas sigue representando un gran peligro para los automovilistas. El pasado miércoles se registró otro accidente de un conductor que intentó esquivar un animal sobre la calzada y, como consecuencia, protagonizó un violento vuelco en plena Ruta 40.

Según reportó Realidad Sanmartinense, el accidente tuvo lugar poco antes de las 22 y a pocos metros del ingreso al Aeropuerto Aviador Carlos Campos (también conocido como Aeropuerto Chapelco).

El siniestro volvió a poner en foco un problema recurrente en la región: la presencia de animales sueltos sobre la calzada, especialmente en horarios nocturnos, que generan un peligro añadido a las rutas de la provincia.

vuelco zorro ruta 40

El único protagonista del accidente fue un hombre que iba al volante de una camioneta marca Hyundai, a quien al transitar por el lugar se le cruzó aparentemente un zorro por delante, lo que lo motivó a dar un volantazo para evitar el impacto con el animal. Esto lo llevó a perder el control del vehículo y luego volcar, quedando finalmente sobre la vegetación a metros de la banquina, y a poca distancia del ingreso al cementerio Parque Rumalhue.

Milagrosamente y pese a la violencia del vuelco, el conductor solo sufrió algunos golpes producto de los tumbos que dio el auto. Su camioneta sufrió importantes daños materiales, pero afortunadamente eso no le impidió al hombre salir del rodado por sus propios medios y pedir auxilio.

El hombre no requirió ser trasladado y fue entrevistado para conocer más del hecho. Posteriormente, se trabajó para retirar el vehículo y limpiar la calzada de restos de carrocería antes de dar por finalizado el operativo.