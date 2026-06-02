Malena Resa habló tras el violento robo y contó el extraño diálogo con un ladrón: "Le ofrecí trabajo"

La intendenta describió el insólito diálogo que mantuvo con uno de los ladrones. Felicitó a su hijo por "valiente" y a agradeció la ayuda de sus vecinos.

"Se confundieron o buscaban a otra familia, pero no estaban buscando a la intendenta de Plottier ", dijo Malena Resa después de procesar lo que vivió el domingo por la noche en el violento robo en su casa ubicada en el barrio Los Castaños, donde ingresaron haciendo un agujero en el alambrado perimetral.

De esta manera, en declaraciones a Radio La Red, Resa descartó que hayan ido específicamente a buscarla por un asunto político, sino que fue una víctima más de los asaltos que ocurren a diario. "No hubo datos ni nombres. Hay especulaciones sobre si es algo político, pero sinceramente no siento que sea eso", afirmó y agregó: " Sé que la inseguridad en Plottier, por la dimensión chica que tiene, es alta" , consideró.

En este sentido, evaluó que lo sucedido es parte de una problemática a abordar desde su reciente llegada a la intendencia y que mantuvo una reunión con el ministro de seguridad para abordar este tema, del cual apuntó que "no es solamente un tema de falta de policías en la calle".

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Además, indicó que en su opinión el robo estaba planificado: "nos estaban evaluando porque no es que no sabían a donde entraban, estaban organizados, pero hay gente que todavía no sabe que soy la intendenta porque los hechos no fueron hace tanto tiempo".

Al respecto de su situación actual contó que tanto ella como sus familiares aún se encuentran tomando dimensión de lo que sucedió. "Ya estamos un poquito mejor, nos va cayendo la ficha. Estamos bien de salud, podemos contarlo. Hay que dar vuelta la página porque hay familias que necesitan que estemos a la orden", expresó.

Cómo fue el violento robo a la intendenta de Plottier y el insólito diálogo con un ladrón

La intendenta relató que el asalto comenzó cuando regresó a la vivienda junto a su hijo, mientras su marido ya se encontraba reducido dentro de la casa. Serían las 21:45 del domingo, en Percy Clark al 2900.

"Estaba mi marido. Yo había ido a buscar a mi hijo y cuando volvimos, casi en ese mismo momento, ingresaron a la casa. A nosotros nos abordaron apenas llegamos con el auto", recordó. Según describió, ella solo vio a un delincuente que se mantuvo preguntándole con insistencia por dinero. "Durante esa especie de conversación me dijo 'ustedes son tal familia', yo le decía que no, le ofrecí trabajo".

Respecto de las lesiones sufridas por su esposo, indicó que recibió algunos golpes en la cabeza, aunque sin heridas de gravedad. "Tuvo tironeos y golpes para que no mirara y se quedara quieto. Todo el tiempo se puso a disposición y les dio todo con tal de que no pasara a mayores", contó y también alabó a su hijo de 14 años: "es un valiente".

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Consultada sobre cuánto duró el episodio admitió que no pudo medirlo por la gravedad de la situación donde a su marido lo "pasearon" por toda la casa buscando dinero y una caja fuerte. Luego les pidieron el DVR por lo que no cuentan con imágenes del suceso. Además, los ladrones estaban encapuchados y usaban guantes. Después a ella y a su hijo los bajaron del auto y los encerraron a todos en el baño.

Finalmente, Resa destacó la reacción de los vecinos del sector, quienes fueron los primeros en asistir a la familia después del robo. "Los vecinos fueron los primeros a los que acudimos. Muchos de ellos ya habían pasado por situaciones similares. Vamos a seguir esa línea de acompañarnos entre todos", señaló.

Las incógnitas tras el robo

Finalmente, los delincuentes escaparon con alrededor de un millón de pesos, notebooks, teléfonos celulares, la camioneta de su marido, el empresario Andés Parra. Sin embargo, llamativamente, no se llevaron el teléfono personal de la intendenta, sus tarjetas ni su documentación, tampoco su auto, solo las llaves.

"A mí también me pedían plata. Me decían que buscáramos en el auto. '¿Cómo no van a tener plata ustedes?', repetían. Ahí me di cuenta de que estaban buscando a alguien en particular. Les dije: 'No soy esa familia que vos pensás, soy la intendenta y no tengo plata para dar'", recordó.

"Ojalá la investigación arroje un dato más", concluyó y destacó el trabajo de la policía. La causa quedó a cargo de la fiscal del caso Mariana Córdoba y el asistente letrado Andrés Carrea. Ambos ordenaron distintas diligencias para lograr determinar si el grupo tenía más integrantes además de los cuatro ladrones que se metieron en la casa del barrio Los Castaños y pistas que les permitan dar con ellos, quienes aún no fueron identificados.

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Mientras tanto, Automotores lanzó la búsqueda de una Toyota Hilux blanca, patente AF695GU con detalles de guarbarros negro. El hallazgo de la camioneta podría ser la principal pista a seguir en este momento de la investigación.