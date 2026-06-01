Ruth Montecino: otra capo narco a la que se le hace larga la espera tras las rejas

La cipoleña fue protagonista de importantes golpes de la Policía y recibió condenas en Neuquén y Roca. Al igual que Condorito Dávila, acumuló penas de envergadura.

En los últimos meses, los representantes legales de Ruth Montecino buscan que la cipoleña acceda a la prisión domiciliaria.

Otra de las narcos más conocidas de la región, la cipoleña Ruth Jaqueline Montecino , tampoco oculta su ansiedad por abandonar la cárcel. Al igual que Sergio “Condorito” Dávila , cumple una unificación de penas que recién caduca en 2031. En el último tiempo, sus representantes legales buscan que se le alivien las medidas cautelares en su contra. ¿Qué piden?

Montecino, junto a su fallecido hermano Héctor , fue una de las narcos que enfrentó uno de los primeros juicios orales de envergadura en la región y que se realizó en esta capital. El denominado “clan Montecino” fue desmantelado en 2012 y, un año después, el Tribunal Oral Federal de Neuquén capital les impuso penas de 15 y 18 años a los hermanos Ruth y Héctor, respectivamente.

Ruth hizo buena letra durante varios años de encierro en la cárcel mientras su hermano Héctor, sin inmutarse, volvió al negocio del narcotráfico desde la cárcel federal de General Roca junto a un nuevo socio: Condorito Dávila.

Por este motivo, Héctor Montecino enfrentó un nuevo juicio, esta vez en Roca, y sumó más años de pena.

Héctor y Ruth Montecino, sindicados líderes de la organización que traficaba droga en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén. (Fabian Ceballos)

Mientras tanto, Ruth cumplió al pie de la letra las sugerencias de sus abogados y, en 2020, consiguió la libertad condicional.

Sin embargo, en forma muy similar a su hermano Héctor, la narco de Cipolletti decidió volver a las andadas y sumó a su sociedad delictiva al exfutbolista Daniel “El Pollero” Neira.

La sociedad Montecino-Pollero Neira

Los movimientos sospechosos de Montecino y Neira no tardaron en llamar la atención de los sabuesos de Toxicomanía de la Policía rionegrina que, en 2021, los detuvieron in fraganti en una serie de allanamientos realizados en el barrio Don Bosco, en Cipolletti.

A pesar de que en una polémica decisión judicial los dos imputados fueron liberados en forma inicial, no tardaron en volver a la cárcel luego de una presentación de la fiscalía roquense ante Casación.

Finalmente, tanto Montecino como Neira fueron llevados a juicio y condenados. En el caso de la primera, se le unificaron los castigos en 17 años y la pena recién caduca en 2031.

Ruth Montecino, de nuevo detenida por tráfico de droga.

De esta forma, Montecino pasó gran parte de los últimos 15 años tras las rejas y el 2031 aparece muy lejano. Por esta razón, una defensora pública, acompañada por un asesor de Menores, hicieron una presentación en el presente año para que acceda a la prisión domiciliaria. La solicitud fue rechazada de plano por el área de Ejecución del TOF.

A casación buscando la prisión domiciliaria

Ante la respuesta negativa inicial, los representantes legales tratarán de agotar las instancias para que se oiga el pedido de Montecino y en el cierre de la semana que pasó, fue aceptado un recurso de casación donde se insistirá en que se contemple el arresto domiciliario para la narco que permanece alojada en el Instituto Correccional de Mujeres de la ciudad pampeana de Santa Rosa.

Por el momento, la cipoleña mantiene el beneficio de salidas transitorias al igual que el exsocio de su hermano Héctor, Condorito Dávila, quien viaja cada tanto desde el penal de Ezeiza hasta la región para pasar un tiempo con sus familiares.