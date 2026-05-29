Llegaron a Neuquén junto a su bebé de un año buscando una oportunidad, no tienen casa y piden trabajo

La pareja viajó por varias ciudades del país y ahora buscan salir de la situación en la que se encuentran.

La pareja llegó a la región junto a su pequeño y buscan ayuda para salir adelante.

La historia de una familia que vive en situación de calle en la ciudad de Neuquén conmovió a los vecinos y vecinas. Se trata de Alejandro y Rocío quienes llegaron a la región junto a su bebé de un año en busca de mejores oportunidades.

Sin embargo, hasta el momento, no lograron encontrar un trabajo fijo ni un lugar fijo para poder vivir. Gracias a la ayuda de vecinos y las pequeñas changas que realizan día a día, sobreviven mientras intentan salir adelante.

La pareja suele ubicarse en el semáforo de las calles Gatica y avenida Mosconi, donde diariamente se paran con un cartel solicitando colaboración a todas las personas que circulan por la zona . Allí piden ayuda económica o la compra de artículos de limpieza para poder afrontar los gastos diarios y continuar pagando un alojamiento temporal.

En diálogo con AM550, Rocío explicó que actualmente no duermen en la calle, aunque la situación sigue siendo muy precaria. “Salimos a lucharla día a día en la esquina. Con lo que conseguimos vamos pagando por día donde quedarnos”, relató.

familia en situacion de calle en neuquen Foto Gentileza

De Bahía Blanca a Neuquén

La historia de esta familia comenzó a cambiar tras las inundaciones que afectaron a Bahía Blanca. Según contó Rocío, luego de aquella situación emprendieron un recorrido por distintas ciudades del país en busca de mejores oportunidades.

Pasaron por Comodoro Rivadavia, Río Cuarto, Puerto Madryn, El Bolsón y Bariloche, hasta que finalmente llegaron a Neuquén. En el medio, regresaron a Bahía Blanca para verificar el estado de un terreno fiscal donde habían vivido, pero se encontraron con que el lugar había quedado prácticamente inutilizable.

“Vivíamos en Ingeniero White. Fuimos a ver cómo estaba todo y es algo irrecuperable porque siempre está con agua”, explicó.

BAHÍA BLANCA- TEMPORAL- INUNDACIONES.jpg La Nueva

Buscan un trabajo para salir adelante

Por su parte, Alejandro aseguró que tiene experiencia en distintos oficios y que está dispuesto a realizar cualquier tarea que le permita sostener a su familia. “Soy albañil, carpintero, sereno. Hago de todo. Lo que salga, lo hago”, afirmó.

El hombre contó que ha presentado currículums en obras en construcción y empresas de la región, pero hasta el momento no logró acceder a un empleo formal.

Mientras tanto, la pareja realiza trabajos ocasionales de pintura, corte de pasto, mantenimiento y reparaciones. Sin embargo, esos ingresos no alcanzan para garantizar estabilidad.

“Trabajo informal sí hemos conseguido, pero fijo no. Estamos esperando una oportunidad”, señaló. “Trabajo informal sí hemos conseguido, pero fijo no. Estamos esperando una oportunidad”, señaló.

Un pedido urgente de ayuda

La situación es aún más preocupante porque la pareja tiene un hijo de apenas un año de edad, que nació en Río Cuarto durante el recorrido que realizaron por distintas provincias argentinas.

Por ese motivo, Alejandro y Rocío apelan a la solidaridad. Necesitan trabajo, alimentos, artículos de limpieza y cualquier ayuda que les permita mejorar sus condiciones de vida mientras intentan reinsertarse laboralmente.

Quienes deseen colaborar o brindar alguna oportunidad laboral pueden comunicarse directamente con la familia al 291-500-6109.