La alarmante cifra que dejó el censo de personas en situación de calle en Neuquén

Red Solidaria hizo un relevamiento en la ciudad que arrojó impactantes resultados en relación al origen, género y situaciones de consumo de las personas censadas.

Red Solidaria realizó un censo "artesanal" de personas en situación de calle en la ciudad de Neuquén. Los primeros datos registran que el aumento sostenido continúa.

Diversas organizaciones trabajan desde hace años en asistencia directa en la calle. Entre ellas se encuentran Pan y Amor, Casa de las Naciones, Menos Bla Más Amor y Noche de Caridad, que realizan recorridas periódicas para brindar comida, abrigo y acompañamiento.

El hombre hizo la salvedad de que no se trata de un "censo" propiamente dicho, ya que nadie del equipo es un profesional que podría realizar un relevamiento tan exhaustivo.

SFP Plaza de Antartida y Casilda duermen personas en situacion de calle (3)-1 Sebastián Fariña Petersen

Es por esto que dentro de ese relevamiento se incluye a: personas que viven en la calle; quienes tienen un lugar donde pernoctar pero pasan la mayor parte de su día trabajando de limpiavidrios, por ejemplo; y, en menor medida, a quienes tienen donde dormir, son ocupados y trabajan en la calle para tener un extra. La gran mayoría son de la primera categoría.

"Recibimos 176 respuestas al formulario del censo, algunas se repetían, lógicamente, por pasar por los mismos lugares en dos días distintos. En el promedio nos dieron 107 registros", dijo.

El desglose: género y edad

De las 671 personas registradas, 556 son varones, 81 mujeres y 18 pertenecen a otros géneros autorpercibidos, según detalló Lezcano.

Respecto a edades, el voluntario agregó que el rango etario mayoritario es joven. "Hay muchos adultos mayores en lugares muy específicos, pero la población oscila entre los 18 y 40".

Otro dato importante es que entre los 671 hay 16 niños que viven o pasan la mayor parte de su día en la calle.

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Origen: la gran mayoría son neuquinos

Lezcano detalló que según el relevamiento de las organizaciones voluntarias, la gran mayoría de las personas en situación de calle son oriundas de la ciudad de Neuquén.

Los datos arrojan que un 564 de las 671 personas contactadas son de la provincia, es decir, un 84%. El otro 16% corresponde a personas que son de fuera de Neuquén.

"Nuestro censo tira por tierra esa creencia de que tantos vienen de afuera", dijo Lezcano.

Los números del parador nocturno que funcionó durante dos meses del año pasado parecen ir en la misma línea que el censo de red solidaria: entre los asistidos habían 74% de personas oriundas de la provincia de Neuquén.

refugio ciudad deportiva (1).png El parador nocturno llegó en el momento justo en que la ola polar llegó a Neuquén.

Un número constantemente en alza

El voluntario afirmó que la cantidad de personas en situación de calle varía según cada relevamiento. Esta variación se explicaría por una diferenciación en el criterio para determinar qué es estar "en situación de calle", además del alcance y la recepción de cada entidad que lo realiza. Puede que un relevamiento de la Dirección Provincial de Vulnerabilidad arroje resultados distintos a los de la Municipalidad y de Red Solidaria.

En cuanto a la evolución de los números, Lezcano aportó gráficos que dilucidan el aumento sostenido de la cantidad de personas en situación de calle. En el 2024 la dirección de Vulnerabilidad de la Provincia censó 178 personas, el municipio 98 y Red Solidaria más de 200.

En el 2025, el municipio contó nuevamente 178 Personas, Red Solidaria más de 400 y la Provincia, mediante la implementación del "parador nocturno" en la Ciudad Deportiva, arrojó 551 personas que se alojaron.

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Este año, la provincia aún no hecho un relevamiento. Mientras tanto, la municipalidad censó 264 personas en el mes de febrero. "El municipio cuenta a gente que duerme en la calle y excluye las otras categorías que tenemos nosotros. Igualmente, el numero que tienen ellos debe estar muy cerca de ser el doble, en la realidad", dijo.

Afirmó que las organizaciones tienden a tener otro alcance. Al vincularse desde el acercamiento, llevando un plato de comida, abrigo y buscando en todos los lugares posibles, los números cambian.

Consumo problemático

El dato fundamental y en el que se puede trabajar más activamente, según Lezcano, es el de las situaciones de consumo. De las 671 personas relevadas, un 64% refirieron tener algún tipo de consumo problemático, mientras que un 36% no.

"Este es el dato en el que queremos trabajar, sobre todo. Son 243 personas para comenzar a trabajar, con las que podemos hacer algo antes de que se sumerjan en el consumo".

"Tenemos que tratar de romper el 'sistema de multiples exclusiones' del consumo problemático", dijo refiriéndose a todas los aspectos de la vida de los individuos que se ven afectados progresivamente al estar en este tipo de realidades.

Afirmó que con este censo lograron su cometido inicial: "vemos que el arbol está lleno de peras, si no tenemos la capacidad de juntarlas, sacudimos el arbol". Con esto, acordaron en una reunión con la Secretaría de Desarrollo Humano para conformar una mesa de trabajo que integrada por las organizaciones y el Estado municipal.

La labor de las organizaciones

"Estamos para acompañar y cuidar", dijo. Expresó que esos son los dos pilares más importante a trabajar para lograr la reinserción social completa. "Tenemos que aprender de las cosas que están haciendo las organizaciones", dijo y agregó que el aparato estatal pierde esa capacidad de acercamiento y, por lo tanto, de ser efectivo en sus políticas.

Lezcano, para cerrar y fundamentar el abordaje desde el acercamiento, citó de memoria a don Jaime de Nevares: "detrás de cada taza de mate cocido hay una historia".