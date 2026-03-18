Crece la cantidad de personas en situación de calle en Neuquén y ponen en marcha un "mapeo"

Entre Red Solidaria y otros voluntariados realizan un mapeo de las personas que viven en la calle en distintos puntos de la ciudad.

La mayoría de las personas que viven en la calle son de Neuquén.

Un relevamiento realizado por organizaciones sociales de Neuquén comenzó a evidenciar un incremento en la cantidad de personas que viven en situación de calle en distintos sectores de la ciudad. El trabajo es impulsado por voluntarios de Red Solidaria junto a otras agrupaciones que recorren semanalmente diferentes zonas para registrar los lugares donde se encuentran personas sin techo y conocer su situación.

El voluntario de Red Solidaria Neuquén, Rubén Lezcano, explicó que actualmente se está desarrollando un relevamiento en conjunto con diversas organizaciones que desde hace años trabajan en asistencia directa en la calle. Entre ellas mencionó a Pan de Amor, Casa de las Naciones, Menos Bla Más Amor y Noche de Caridad, que realizan recorridas periódicas para brindar comida, abrigo y acompañamiento.

Según detalló Lezcano, el relevamiento aún se encuentra en proceso y busca construir un mapa lo más completo posible sobre la situación actual en la ciudad . Cada organización realiza salidas en distintos días de la semana y registra la información que encuentra en los recorridos.

Durante esas recorridas se identifican los lugares donde hay personas viviendo o permaneciendo en la calle y se realiza una georreferenciación de los puntos. Además, se registran datos como la cantidad de personas, si se trata de hombres, mujeres o niños, si presentan problemas de consumo y si son oriundos de la provincia o del resto del país.

SFP fisuras situacion de calle (2) Sebastián Fariña Petersen

“Cada vez que una organización pasa por un lugar, se registra la información. Después se va armando una base de datos para poder ver cómo evoluciona la situación”, explicó el voluntario en Radio La Red.

Para ejemplificar el método de trabajo, mencionó lo ocurrido en una esquina céntrica de la ciudad, donde los registros fueron mostrando un aumento progresivo. “En la esquina de Belgrano, Talero y Avenida Argentina, el primer muestreo arrojó nueve personas, el segundo 16 y el tercero 19. Son registros hechos en distintas fechas”, indicó.

Las organizaciones acordaron un esquema de trabajo que permite cubrir todos los días de la semana. De esta manera, cada grupo realiza recorridas en jornadas específicas y luego comparte la información con el resto.

“Un día sale Casa de las Naciones, otro Pan de Amor, otro Noche de Caridad, otro Menos Bla Más Amor y otro Red Solidaria. Con ese esquema vamos logrando un seguimiento permanente”, explicó.

Toda la información recolectada se carga luego en planillas y se utiliza para construir un mapa de la ciudad con los puntos donde se concentra la mayor cantidad de personas en situación de calle. El relevamiento continuará durante los próximos días y, según estiman desde las organizaciones, podría estar finalizado hacia mediados o fines de la semana próxima.

persona en situación de calle genérica(2)

La mayoría son de Neuquén

Aunque el trabajo todavía no está concluido, los primeros datos permiten observar algunas tendencias. Lezcano indicó que, en los distintos muestreos realizados hasta el momento, entre el 17 y el 23 por ciento de las personas detectadas no pertenecen a la provincia de Neuquén.

“Estamos hablando de un porcentaje relativamente bajo. En el centro de la ciudad la mayoría son personas de Neuquén”, señaló. En algunos sectores, como las zonas cercanas a rutas o accesos interprovinciales, sí se detecta mayor presencia de personas provenientes de localidades cercanas, especialmente de Cipolletti.

Entre las situaciones que encuentran las organizaciones durante las recorridas aparecen distintos perfiles. Algunas personas perdieron su empleo y terminaron en la calle, otras atraviesan problemas de consumo y también hay quienes realizan actividades informales para obtener ingresos.

Según explicó Lezcano, en los últimos tiempos se ha observado un aumento de personas que tienen un trabajo, pero que igualmente recurren a actividades en la vía pública para sumar ingresos.

“Lo que ha incrementado es la cantidad de gente que tiene un trabajo y que utiliza los semáforos o la calle para mejorar sus ingresos”, afirmó.

El voluntario relató algunos casos que reflejan esa situación. En una esquina de la ciudad, por ejemplo, una familia se instala por la noche mientras el padre limpia parabrisas. “El chico trabaja en un taller de chapa y pintura y a la noche va con su familia a hacer unos pesos extras. Está con su señora y dos chicos”, contó.

También mencionó a otro hombre que se ubica junto a su hijo adolescente en un semáforo para limpiar vidrios. “Está con saco y corbata, muy amable. Siempre que le acercan comida llama a su hijo para compartir”, relató.

Refugio - gente situacion de calle (13).jpg Claudio Espinoza

Un crecimiento que preocupa

Más allá de las diferentes realidades, desde las organizaciones coinciden en que la cantidad de personas en situación de calle ha aumentado respecto de años anteriores.

Lezcano recordó que durante el año pasado, cuando se realizó una iniciativa solidaria conocida como “la carpa”, en un sector cercano al Casino Magic se entregaban entre ocho y doce viandas por noche. “Hoy en ese mismo lugar hay 23 personas. El crecimiento es muy grande”, aseguró.

Según indicó, el aumento se registra en distintos sectores de la ciudad, aunque con mayor intensidad en algunos puntos específicos.

Uno de los lugares que más preocupa a las organizaciones es el sector del zanjón del barrio Z1, donde se detectó una importante concentración de personas. “En ese lugar viven 32 personas. Es un sector complejo”, explicó Lezcano.

Además, señaló que en ese espacio se detectaron algunos problemas de salud que requieren intervención de las autoridades sanitarias. “Sabemos que hay algunos casos de tuberculosis y sífilis. Por eso queremos trasladar esta información al Ministerio de Salud para que pueda intervenir”, indicó.

Refugio - gente situacion de calle (6).jpg Claudio Espinoza

Un informe para las autoridades

El objetivo del relevamiento no es solo conocer la realidad actual, sino también aportar información a las autoridades para que puedan diseñar políticas públicas. Lezcano aclaró que el trabajo no pretende ser una estadística oficial, sino un diagnóstico construido desde el territorio. “Nosotros no somos estadistas. Somos voluntarios que tratamos de tener un panorama claro de lo que está pasando”, señaló.

Una vez finalizado, el relevamiento será presentado a organismos provinciales y municipales para que puedan utilizarlo como herramienta de trabajo. “La idea es poder dejar mapeada la situación y acercar esa información a las autoridades”, explicó.

Para quienes trabajan diariamente en la calle, la situación de las personas sin techo suele ser el resultado de un proceso complejo de exclusión social. “Siempre decimos que la persona en situación de calle viene de un sistema de múltiples exclusiones”, explicó Lezcano.

Según detalló, en muchos casos el proceso comienza con la pérdida del trabajo, luego de la vivienda y posteriormente de los vínculos familiares. “Cuando pierden el trabajo, pierden la vivienda; cuando pierden la vivienda, pierden la familia. Y cuando pierden la familia, terminan en la calle”, describió.

En ese contexto, el consumo de sustancias puede aparecer como consecuencia o como causa de ese proceso. “Hay personas que quedaron en la calle por el consumo, y otras que empezaron a consumir después de quedar en la calle”, explicó.

Mientras continúan las recorridas y la recolección de datos, las organizaciones esperan completar el relevamiento en los próximos días y contar con un panorama más claro sobre la dimensión actual de la problemática en la ciudad.