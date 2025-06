Personas en situación de calle deambulan por Neuquén: un grupo vive en el Parque Central

SFP Personas de situacion de calle parque central (1).JPG Sebastián Fariña Petersen

A unos 15 metros, otro árbol resguarda a cuatro personas, quienes tienen colchones y abrigo. Pablo, un hombre de 49 años que vive en ese lugar, contó a LMNeuquén que comparte espacio con una mujer grande que vive dentro de una caja y con otra joven y su novio.

Pablo hace dos años que está en la calle. Antes vivió en lo de amigos y también en la casa de su padre, aunque se fue de ahí porque ya eran muchos. Hace ya un tiempo que se acomodó en el Parque Central.

Para subsistir, este hombre se ofrece como pintor y albañil. Un rodillo bien cerrado con bolsa estaba al lado de su espacio. También recorre los tachos de basura para buscar comida, o pide en algunos comercios.

SFP Personas de situacion de calle parque central (4).JPG Sebastián Fariña Petersen

"Yo voy haciendo changas de pintura, o me piden que limpie un patio. Lo que puedo para generar algo de dinero. Pero igual es muy poco, no me alcanza para alquilar. Encima que no hay alquileres, están carísimos", compartió.

Para combatir el frío usa muchas frazadas y también se mueve. Muchas noches se la pasa caminando, aprovecha para ver si encuentra algo de comer o también junta latas de aluminio, aunque dijo que tiene que encontrar muchas para ganar muy poco dinero.

También contó que a veces, por la noche, se acercan personas de las iglesias y les llevan un plato de comida caliente que disfrutan mucho. Otros de los que viven en situación de calle venden bolas de residuos o medias y entre todos se cuidan, dijo Pablo.

"Acá somos unos 15, pero hay gente tirada en la calle por todos lados, para allá al costado de la vía y para el otro lado de la Avenida Argentina hay un montón", contó el hombre.

Personas en situación de calle y la búsqueda de comida

Hace unos días, estas personas en situación de calle salieron a buscar comida y consiguieron que una carnicería les diera carne y pollo. Pablo dijo que la mujer que vive en la caja de cartón tienen una hija cerca y que a ella le pidieron prestada una olla.

"Así que preparamos todo, estábamos felices que íbamos a comer un plato de comida caliente y nos fuimos a hacer fuego ahí cerca de la vía. Pero vinieron dos policías en bicicleta y nos dijeron que no podíamos cocinar en la calle y que, si no lo apagábamos, nos lo iban a tirar", relató.

SFP Personas de situacion de calle parque central (3).JPG Sebastián Fariña Petersen

Finalmente, esa noche no pudieron cenar, la comida aún estaba cruda y recién al otro día consiguieron poder terminar de cocinar y compartir.

"Por ahí uno se siente que molesta, pero mucha gente viene y nos ayuda. Nos traen comida o algún abrigo. Hasta nos sacan fotos", describió el hombre, quien contó que tienen varios problemas de salud y dijo que sabe que no lo toman para trabajar.

Los días de lluvia les complican aún más su situación. No cuentan con nylon u otros materiales para tapar sus colchones y se les mojan. Y para secarlos tardan días.

SFP Personas de situacion de calle parque central (2).JPG Sebastián Fariña Petersen

"Nosotros cuidamos este lugar, nosotros no podemos permitir que ninguno de nosotros robe. Muchas veces nos vamos a buscar comida y dejamos todas nuestras cosas ahí y nadie se lleva nada", aseguró.

Pablo dijo además que también cuidan a los vecinos, quienes muchas veces al pasar los ayudan con algo. "Tratamos de cuidar nosotros y también de mantener limpio y así vamos zafando", concluyó.