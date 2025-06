Sabotaje al EPEN: condenaron al ex jefe de Bomberos de Chos Malal

Como la defensa del ex bombero de Chos Malal condenado, a cargo de Joaquín Tomás Hertzriken Catena y Marcelo Hertzriken Velasco, advirtió que renuncia al plazo de impugnación de la pena, la fiscalía, a cargo de Natalia Rivera, no solicitó que continúen las medidas cautelares . De esta manera, a partir de la condena en suspenso, la jueza interviniente acordó, pero fijó una serie de normas a cumplir por el plazo de dos meses.

bibiana ojeda allanamiento

¿Qué agravantes tuvo en cuenta la jueza?

La consecuencia directa del sabotaje al EPEN fue la suspensión del suministro eléctrico en Chos Malal, El Alamito, Tricao Malal y en todo el departamento Minas. Los cortes de luz, que afectaron a poblaciones enteras durante 18 horas, también dejaron sin derecha a la provisión de agua. Sin embargo, como Parnisari no tenía antecedentes penales, y el tipo penal comprende una escala de 3 meses a 4 años de prisión, la jueza aceptó la pena en suspenso solicitada por fiscalía.

En su función de verificación de la legalidad del acuerdo de cesura, afirmó que repasaría los agravantes, que son "varios y de gran envergadura". En primer lugar, puntualizó en la pluralidad de hechos, porque se refirió al 20 de febrero y 5 de marzo, y en segundo lugar citó la pluralidad de sujeto. "Parnisari admitió, pero en aquellos hechos fueron investigados muchas personas, hubo participación criminal", dijo Ojeda en referencia a los demás coautores imputados y agregó: "para tirar cadenas a los cables de alta tensión fue necesario que lo haga más de una persona".

Además, sumó el agravante de la nocturnidad porque el hecho del 20 de febrero fue realizado entre las 21.30 y las 22.40, y el hecho del 5 de marzo fue a las 22.40. "Todo esto tiene que tener un impacto en la pena, no solo por el lugar, porque en la nocturnidad no es tan fácil identificar a los autores de este hecho, entonces fue una manera de no saber quiénes son", afirmó.

crecidapuente-curileuvujpg.webp

Luego, se centró en los "medios ampliados" y la característica del autor como esencia del agravante: "los conocimientos técnicos del señor Parnisiari, que por su actividad de Bombero Voluntario y su ejercicio necesitaba estos conocimientos para socorrer y los usaron al revés (para sabotear)".

Por último, se refirió al daño causado a la empresa OTA SA (Oleoducto Trasandino Argentina SA), como una planta de gas de la provincia de Neuquén que ha sufrido un impacto importante a punto tal de tener que cambiar los transformadores.

Pero además, citó al abogado querellante del ente, Juan Manuel Coto quien "hizo mención y quedó acreditado la masiva afectación de los usuarios del EPEN, todo el norte de la provincia se vio afectado, parajes, empresas, entonces tiene que tener impacto en la pena" y reforzó: "no es lo mismo cortar la luz en un paraje, que en todo el norte de la provincia, esto suben los 3 meses que fija como mínimo el tipo legal".

Gustavo Parnisari BOMBEROS CHOS MALAL

Por otro lado, en relación con los factores que favorecieron a una baja de la pena, en 18 meses, mencionó como atenuantes a la falta de antecedentes penales, al acuerdo parcial de responsabilidad y recordó que en la justicia "tenemos como regla que la persona no tenga más contacto con el sistema penal, así como la ley del Ministerio Público Fiscal que tiene que siempre evitar ir a juicio".

A partir de la condena que recibió Parnisari por el sabotaje, la jueza estableció la devolución de los efectos personales secuestrados en la casa del hombre que no tengan relación con otros hechos delictivos. De acuerdo a la información suministrada por Fiscalía a LMNeuquén, 30 teléfonos celulares que le secuestraron a Parnisari en un allanamiento en el marco de la causa compleja, permanecen bajo custodia de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI) en Neuquén.

La advertencia de la Jueza al ex bombero voluntario condenado

Cabe recordar que el 9 de abril, Parnisari aceptó su responsabilidad en los cortes de luz y llegó a un acuerdo parcial con la fiscalía, maniobra que le permitió esquivar la prisión preventiva que mantenía desde la imputación. En cambio, la reemplazó por la prohibición de salir de Chos Malal; prohibición de contacto con los otros imputados en el caso y con testigos de la causa por cualquier; fijación de domicilio y no modificarlo.

Ahora, con la condena en suspenso solo tendrá que cumplir una serie de reglas estipuladas. En este sentido, la jueza Ojeda se dirigió al condenado y le lanzó una clara advertencia hacia el final del juicio de cesura: "Señor Parnisari: es importante hacerle saber que cuando una condena es condicional, se condiciona a que cumpla esta pena, si cumple queda en suspenso y no va a establecimiento carcelario, si incumple sí".

Acto seguido, repasó las "reglas sencillas" que incumbe la condena: concurrir a población judicializada cada 15 días y luego cada 3 meses, fijar residencia como domicilio y teléfono que lo vincula al juez de ejecución, no cometer delito, para que siga sin antecedentes, y prohibición de consumir bebidas alcohólicas y estupefacientes en la vía pública.

Cómo hicieron el sabotaje al EPEN que le valió la condena a Gustavo Parnisari, ex jefe de Bomberos Voluntarios

La investigación por el sabotaje a las líneas de alta tensión del EPEN continuará en el caso de las otras tres personas que también fueron acusadas días atrás, una de ellas, también bombero voluntario. Según la acusación de fiscalía, el primero, del 20 de febrero, fue entre las 21:30 y las 22:40, sobre la línea 33kv cercana a calle Miguel de Güemes, entre Mitre y Plan Madres Solteras, de Chos Malal.

Allí, C.C, L.A.M y Parnisari, arrojaron una cadena de 13 metros de largo aproximadamente, teniendo en su extremo un alternador. El accionar conjunto, permitió lograr no sólo la finalidad de cortar la luz de toda la zona Norte, sino también no resultar heridos en el proceso de arrojar, contener uno de los extremos, vigilar el lugar y movilizarse para huir en distintos sentidos, unos en camioneta y otros caminando.

Para estos hechos, los partícipes contaron con la ayuda indispensable y cooperación necesaria de M.N.L, quien les entregó una pinza de corte industrial Parnisari y a C.C, para que con la ayuda de L.A.M, cortaran la cadena que fue utilizada el día del hecho, explicó la fiscal Rivera.

CHOS MALAL- LUZ- ENERGÍA- ELÉCTRICA- EPEN-2.jpg EPEN

El segundo sabotaje, del 5 de marzo, fue cometido momentos previos a las 22:40, sobre una línea de alta tensión de 132kv ubicada camino a Aguada Chacaico, entre los postes 483 y 484. Parnisari junto a C.C y L.A.M, no solo se pusieron de acuerdo sino que se dirigieron hacia ese lugar en distintos vehículos y arrojaron una cadena de 13 metros de largo que en un extremo tenía una soga atada sobre una de las fases de la línea de alta tensión.

Este detalle resultó llamativo para los investigadores que determinaron que el uso de la soga es lo que les permitió resguardar su integridad física y lograr el objetivo del sabotaje: “El accionar mancomunado de arrojar una pesada cadena a gran altura provocó el apagón total en todo el norte neuquino, que llevó 18 horas restablecer con éxito”, describió Rivera.