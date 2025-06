Sabotaje al EPEN: rompió el silencio el ex Jefe de Bomberos de Chos Malal, con una inesperada defensa

cuartel bomberos chos malal sabotaje

Sabotaje de Bomberos: "Dejen de juzgarme"

El ex jefe del Cuartel comenzó su relato refiriéndose a que la admisión de responsabilidad penal fue una estrategia legal para obtener la libertad, dado que estaba bajo prisión domiciliaria, y señaló que fue una recomendación directa de sus abogados Marcelo Hertzriken Velasco y Joaquín Hertzriken Catena. Además, utilizó como argumento de una supuesta inocencia, que su madre estaba "muy delicada de salud" y que todavía no ha tenido la cesura de la causa por parte de un Juez Penal de garantías, "por ende no es válida la responsabilidad antes mencionada, hasta que se realice dicha audiencia".

Aun así, su principal reclamo se centró en el trato recibido por la comunidad de Bomberos. "A raíz de todo lo ocurrido he sentido totalmente vulnerados mis derechos institucionales, como así también personales, pero más aún abandonado y discriminado por mi cuartel y por algunas personas del sistema Bomberil", sentenció en la carta.

Si bien expresó, "no quiero hacer catarsis de esto", sostuvo que solo espera "que algún día dejen de juzgarme y recuerden que fui un defensor de los derechos de todos los bomberos/as sin distinción de jerarquía" y agregó: "no era que me sobraba tiempo, al contrario, pero me sobraba pasión". En este sentido, aseguró que su intención "no es para victimizarme al contrario con esto quiero que recapaciten toda la gran "familia" bomberil" e insistió: "todos me juzgaron, pero nadie supo leerme para ayudarme".

Carta de Gustavo Parnisari, culpable del sabotaje, a Bomberos Voluntarios

Cuando el fuego es interno: acusaciones a la comunidad de bomberos

"Hablaron cosas de más", manifestó, cuestionando que "se haya permitido hablar libremente en la reunión que se realizó el día 8 de abril del año en curso, donde me manifestó el Jefe de cuerpo activo a cargo Oficial Ayudante Nicolás Catalán". En este sentido, admitió que le molestó que se refirieron a que él llevaba al cuartel "droga para vender", y emitieron supuestas amenazas de golpes, de exoneración y "escraches".

Por su parte, cuestionó a sus compañeros y compañeras por una supuesta inacción ante las críticas que recibió de parte del Presidente de la Federación Neuquina de Bomberos Voluntarios, Milton Canale, quien además es secretario general del Consejo Nacional de Bomberos y tiene 33 años de servicio en los Bomberos Voluntarios de Plottier, tuvo la gentileza de conversar en profundidad con LMNeuquén sobre el impacto que generó la responsabilidad de Parnisari y un subordinado en el caso de sabotaje.

"Permitir que el señor Presidente de la Federación Neuquina me trate de ESTÚPIDO, y ¿nadie salir a poner un freno?", dijo en referencia a Canale quien mostró indignación precisando: "te mata, te da impotencia, dolor porque por dos tipos se involucra a todos los bomberos de la provincia que se matan capacitando y todos los días están prestando el servicio, dejan a su familia de lado tanto para ir a un siniestro y por dos estúpidos, nosotros quedamos asociados y no somos todos", expresó.

Milton Canale, presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios.

La dura respuesta del Presidente de Bomberos Voluntarios Chos Malal

Además de las recriminaciones mencionadas, Parnisari no hizo mención a por qué terminó implicado en el sabotaje al EPEN ni por qué tenía 30 celulares y tarjetas sim en su casa, pero se refirió a su estado de salud. En este sentido, dijo que el viernes 9 de mayo al intentar comprar medicamentos supo que fue dado de baja de la obra social ISSN contratada por la FNBV como beneficio por pertenecer al cuerpo por ley provincial. "No he sido notificado absolutamente de NADA sobre mi situación en la institución, pero noto que me están tratando como que fui dado de baja basándose en que NO LO SE", apuntó.

Las palabras del ex Jefe de Bomberos, declarado culpable por el sabotaje al EPEN mediante un acuerdo de responsabilidad, encontró una respuesta tajante de parte del Presidente de la Asociación Civil de Bomberos Voluntarios de Chos Malal. En una entrevista con LU5, Fabián Moyano informó que si bien el bombero aún no fue exonerado, se realizó la baja de la obra social del ex jefe argumentando que "el sistema no le puede pagar una obra social a una persona, y es feo lo que digo o duele para esa persona, que supuestamente cometió un delito y reconoció haber tenido parte. No se puede".

De esta manera, el titular de la asociación se mostró inflexible ante la admisión de responsabilidad penal, aunque fuera como estrategia legal. "Él aceptó esa estrategia y reconoce haber participado en un delito o haberlo cometido" dijo el presidente y marcando una clara distancia institucional, sentenció: "si él está reconociendo, él sabe a lo que se tiene que atener".