Guerra entre Israel e Irán: Donald Trump abandonó la cumbre del G7 y lanzó un dura advertencia

En medio de la creciente tensión entre Israel e Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este lunes a los residentes de Teherán que evacúen la ciudad. Lo hizo a través de una publicación en la red social X, donde publicó: “Irán debería haber firmado el ‘acuerdo’ que les dije que firmaran. Qué vergüenza y qué desperdicio de vidas humanas. En pocas palabras, Irán no puede tener armas nucleares”.

ataque israel iran tension

El mandatario estadounidense mantuvo una reunión bilateral con el primer ministro británico, Keir Starmer, y declaró estar en “contacto constante” con el jefe de gobierno israelí, Benjamín Netanyahu. Además, señaló que mantiene conversaciones con otros líderes internacionales en busca de contener el conflicto.

En su declaración a la prensa, Trump recordó que había otorgado a Irán “60 días” para aceptar una propuesta de acuerdo. “Y el día 61 ya se vio lo que pasó”, dijo en referencia al ataque israelí lanzado el viernes contra instalaciones militares y nucleares en Irán, en el que murieron varios oficiales de alto rango y científicos.

Negociaciones suspendidas

El presidente de Estados Unidos indicó que, pese al ataque, “Irán está básicamente en la mesa de negociación” y consideró que “el acuerdo será firmado o algo pasará, pero se firmará un acuerdo”. La nueva ronda de negociaciones entre Washington y Teherán, que estaba prevista para el domingo, fue suspendida debido a la ofensiva militar.

Consultado sobre un eventual cambio de régimen en Irán, Trump evitó una respuesta directa. En cambio, reafirmó su posición principal: “Lo que quiero es que Irán no tenga armas nucleares, y estamos en camino de conseguirlo”.

Las tensiones entre ambos países aumentaron desde el ataque israelí a objetivos estratégicos iraníes. Las fuerzas israelíes argumentan que la operación buscó frenar el desarrollo nuclear de Irán, mientras que el gobierno iraní aún no ha emitido una declaración completa sobre su respuesta militar, aunque se anticipa una posible represalia.

israel iran

La situación también impactó en otros frentes diplomáticos. En la cumbre del G7, Trump fue consultado sobre la posición de la Unión Europea respecto a nuevas sanciones a Rusia. Se mostró reacio a esa posibilidad y respondió: “Las sanciones cuestan mucho dinero a Estados Unidos. No es tan fácil”. Agregó que “el dinero no es la cuestión”, pero insistió en que aún no está definida su postura.

La otra guerra

Sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, Trump afirmó: “Cada semana mueren 5.000 jóvenes, tanto rusos como ucranianos. Si lo podemos parar sería muy feliz”. En ese sentido, reiteró críticas a la administración de su antecesor, Joe Biden, por “permitir” la invasión rusa.

El mensaje de Trump respecto a Irán se suma a la serie de declaraciones que mantienen el conflicto como eje principal de la agenda internacional. Mientras se mantiene la ofensiva israelí y se esperan definiciones desde Teherán, el presidente estadounidense decidió priorizar la gestión del conflicto desde Washington y reconfigurar su agenda internacional.

La comunidad internacional continúa monitoreando la evolución del conflicto y el impacto que podría tener en la estabilidad regional y en los acuerdos multilaterales sobre control de armas. Por el momento, no se ha confirmado una nueva fecha para reanudar las conversaciones entre Estados Unidos e Irán.