Ramiro Marra viajó a Estados Unidos para ver a Boca y casi no lo dejan ingresar: "Soy un boludo"

Ramiro Marra fue a alentar a Boca al Mundial de Clubes , pero estuvo a punto de no llegar a tiempo a Miami, ya que se dio cuenta a último momento de que se le había vencido el pasaporte europeo para entrar a Estados Unidos.

“Fue una locura. Cruce dos veces el Atlántico porque se me venció el pasaporte europeo y me di cuenta a último momento. ¡Sí!, soy un boludo, pero dije: no puedo dejar de venir al Mundial de Clubes", afirmó el legislador libertario a través de sus redes sociales.