La respuesta de Ramiro Marra tras su expulsión de La Libertad Avanza

El miércoles por la noche, un tuit de LLA daba cuenta que “el legislador Ramiro Marra ya no forma parte de La Libertad Avanza a nivel nacional ni en ningún distrito del país, de manera irreversible, como consecuencia de no seguir los lineamientos del partido y haber votado a favor del inaceptable aumento de impuestos en la Ciudad de Buenos Aires, que contradice los ideales del Presidente Javier Milei”.

Lo más inquietante es el mensaje final: “ Todos aquellos que no respeten la agenda del Presidente serán expulsados. No importa quiénes sean”, advirtiendo de la postura verticalista del espacio político.

“Me sorprendió el tuit Igual que a todos. No había tenido ni ninguna notificación previa ni ninguna conversación”, aseguró Marras en un video que compartió en sus redes sociales.

Y adelantó: “Estoy acá para informar que voy a seguir defendiendo las políticas de este gobierno. Porque estoy a favor del modelo económico, de la política de seguridad, de las desregulaciones, del posicionamiento internacional que están teniendo en Argentina. Porque sí está siendo historia”.

Dejó en claro que mantiene un cariño por el Presidente y remarcó que con él “he logrado el mayor éxito de mi vida, sacar al kirchnerismo del poder”.

Marra, tras su expulsión de La Libertad Avanza

Y concluyó: “Voy a trabajar con las mismas convicciones, los mismos valores, los mismos principios y por supuesto con las mismas ideas que están logrando que la Argentina sea dejando de lado cualquier discusión política partidaria de sellos, de rótulos que no ayudan. Yo no me voy a callar. Estoy acá para seguir gritando viva la democracia, viva la lealtad y por supuesto viva la libertad, carajo”.

¡Afuera!

En las horas previas, se le confió a la Agencia Noticias Argentinas desde el entorno de la presidenta de La Libertad Avanza, quien instrumentó la decisión que se comunicó el partido a través de la cuenta de X, a minutos de la medianoche del jueves, que “hace ocho meses que está afuera”. Contrario a su respuesta en la que se mostró sorprendido por la decisión.

A Marra se lo reconoce como uno de los fundadores de La Libertad Avanza, y pese a su buena relación con el presidente Javier Milei, se enteró de su expulsión por el mensaje publicado en redes, ya que nadie del Poder Ejecutivo se comunicó para notificarlo previo al anuncio.

Según expuso un importante funcionario, la salida del legislador iba a darse “más temprano que tarde” debido al quiebre en la relación con “El Jefe”. “Él estaba enterado, ahora se están aclarando las cosas socialmente, ya que hay nuevas incorporaciones”, admitió ante esta agencia.

Por qué Karina Milei apartó a Ramiro Marra

La menor de los Milei no le perdona haber incluido a Eugenio Casielles en la lista libertaria a la Legislatura porteña, con quien el analista financiero mantiene una relación de amistad.

Casielles no solo se transformó en un gran crítico de la gestión libertaria, sino que optó por romper en agosto con el bloque que lidera la legisladora Pilar Ramírez, cercana a Karina Milei, para conformar su monobloque en la Legislatura Porteña llamado “Transformación”.

La “lealtad” que Marra se jacta de tener hacia Milei no fue suficiente para un gran sector del Poder Ejecutivo que asegura que Casielles “lo maneja política y emocionalmente”, y que ambos mantienen acuerdos paralelos con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

“Va a salir con lista propia”, anticipan por los pasillos de Balcarce 50, al tiempo que deslizan que se presentará con el incentivo del dirigente amarillo que busca dividir los votos libertarios en la Ciudad de Buenos Aires.