Crece la cantidad de personas en situación de calle en barrio Belgrano: "Es alarmante"

Vecinos denuncian sustracciones de llaves de agua y hechos de inseguridad. La presidenta vecinal advirtió por la cantidad de personas que pernoctan allí.

Los vecinos de Neuquén denuncian que ha crecido el número de personas en situación de calle en los barrios de la ciudad.

La presencia creciente de personas en situación de calle en el barrio Belgrano generó preocupación entre vecinos y comerciantes , que advierten por episodios de inseguridad, ocupación del espacio público y robos de infraestructura urbana, particularmente de llaves de paso de la red de agua.

La situación quedó expuesta tras la difusión de un video en el que se observa a un joven, presuntamente en situación de calle, robando una llave de paso en calle Linares durante la madrugada. El hecho ocurrió alrededor de las 5 de la mañana y las imágenes muestran cómo abre la tapa de la red y manipula el mecanismo con facilidad, lo que encendió la alarma entre los frentistas del sector.

Carina Leiva, presidenta de la comisión vecinal del barrio Belgrano, confirmó que los robos de llaves de paso se vienen registrando desde hace al menos dos semanas y que ella misma fue víctima de un hecho similar.

La dirigente explicó que le sustrajeron una llave de bronce que abastecía de agua a tráileres ubicados en la intersección de Copahue y El Chocón, lo que provocó una pérdida importante de agua y riesgo de inundación. “Me dejaron todo abierto y se estaba inundando todo. Un vecino me avisó y pudimos intervenir enseguida”, relató en diálogo con LU5.

SFP Personas de situacion de calle parque central (1).JPG Sebastián Fariña Petersen

Según indicó, debió comprar una nueva llave de corte para restablecer el servicio, ya que este tipo de elementos no son repuestos automáticamente por el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS). Vecinos señalaron que desde el organismo les confirmaron que existe un incremento en el robo de llaves de paso en veredas, lo que genera pérdidas de agua, anegamientos y gastos para los frentistas.

Ante esta situación, algunos vecinos optaron por reforzar las tapas con rejas, tuercas y barras de hierro para evitar nuevas sustracciones.

Crecimiento de personas en situación de calle

Leiva sostuvo que los robos se enmarcan en una problemática más amplia vinculada a la presencia de personas en situación de calle en el barrio. “Belgrano lo padece muchísimo. La cantidad de gente en situación de calle es alarmante”, afirmó.

Según estimaciones de la comisión vecinal, solo en el balneario Albino Cotro hay más de 20 personas que pernoctan debajo de parrillas, puentes y otras estructuras, a lo que se suman quienes duermen en veredas, esquinas y espacios públicos del barrio.

La dirigente mencionó que los puntos con mayor presencia son Bahía Blanca y avenida Mosconi, Linares y Mosconi, y Saturnino Torres y Mosconi, además de sectores internos del barrio.

La presidenta vecinal también advirtió por el impacto de esta situación en la vida cotidiana del barrio y en la actividad comercial.

SFP Desalojan personas en situacion de calle en parque central (5).JPG Sebastián Fariña Petersen

Indicó que hubo reclamos de comerciantes que debieron cerrar sus locales por la ocupación de veredas y la presencia permanente de personas en las esquinas, lo que desalentaba el ingreso de clientes. “Una vecina tenía que cerrar su negocio porque la gente se ponía en la vereda y los clientes no entraban”, señaló.

También mencionó situaciones de tensión en semáforos y esquinas, donde se concentran limpiavidrios y otras personas, con episodios de peleas o amenazas que generan temor entre los vecinos.

Consumo problemático y salud mental

Leiva planteó que la problemática de las personas en situación de calle está vinculada a cuestiones más profundas, como el consumo problemático de sustancias, la salud mental y el narcomenudeo.

“Cuando la gente les da plata, muchas veces termina en lugares donde pueden adquirir droga. Va todo de la mano y es algo que hay que abordar de manera integral”, sostuvo.

Recordó además un proyecto impulsado años atrás por el exintendente Horacio “Pechi” Quiroga para regularizar la situación de los limpiavidrios, que permitió ordenar la actividad en algunos sectores de la ciudad. Según indicó, el año pasado presentaron una ampliación de esa iniciativa, pero no tuvo continuidad.

La dirigente vecinal explicó que en otros espacios públicos se realizaron intervenciones para retirar grupos de personas en situación de calle, como en la plaza Celestino Saracheta, pero que luego se dispersaron hacia otros barrios, incluidos Belgrano y Villa María. “Los sacan de un lugar y después se vuelven a instalar en otro. Es algo constante”, señaló.

SFP Escuela 67 colegio y predio abandonado que vivin personas en situacion de calle correntoso (5) Sebastián Fariña Petersen

Indicó además que, si bien las plazas del barrio no registran ocupaciones permanentes, el balneario se convirtió en uno de los puntos más críticos, donde se reportaron peleas y situaciones de consumo.

Falta de respuestas y competencia institucional

Leiva reconoció que no está claro qué organismo debe intervenir de manera directa en la problemática de las personas en situación de calle y que las respuestas suelen ser parciales. “Llamás a la policía y los sacan, pero después vuelven. Es una realidad que se repite”, afirmó.

En ese sentido, expresó la intención de trabajar durante el año en políticas de acompañamiento y contención, aunque remarcó que se trata de un problema complejo que requiere coordinación entre distintas áreas del Estado, como desarrollo social, salud y seguridad.

Los vecinos del barrio Belgrano continúan manifestando su preocupación por la presencia creciente de personas en situación de calle, los robos de infraestructura pública y los hechos de inseguridad. Desde la comisión vecinal reclaman políticas integrales que incluyan asistencia social, abordaje de adicciones, salud mental y ordenamiento del espacio público, para mejorar la convivencia y garantizar condiciones de seguridad en uno de los barrios más transitados de la ciudad de Neuquén.