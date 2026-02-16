Polémica en Plottier: denuncian que instalaron un depósito de motos secuestradas en pleno centro

Vecinos de la calle Santa Fe Norte piden a la Municipalidad que retiren los cientos de motos viejas. Advierten por riesgos sanitarios y estructurales.

Una fuerte preocupación se instaló en el centro de Plottier luego de que vecinos denunciaran la llegada de camionadas de motos secuestradas y chatarra a un predio ubicado sobre calle Santa Fe Norte, colectora de la Ruta 22, frente al Banco Credicoop. Se trata de una zona residencial donde, según sostienen, comenzaron a depositarse vehículos en desuso que antes estaban en el Parque Industrial.

La denuncia fue presentada formalmente en la Municipalidad y en el Concejo Deliberante por un grupo de frentistas. La vecina Gladys Riba fue quien recorrió distintas dependencias para interiorizarse sobre la situación y canalizar el reclamo.

“Empezaron a llegar camionadas de chatarra acá al centro. Es una zona residencial, pleno centro, frente al banco. No puede estar eso acá”, expresó Riba aún consternada a LM Neuquén.

Según relató, tras advertir el movimiento de camiones cargados con motos, se dirigió a la Dirección de Tránsito para consultar qué estaba ocurriendo. Allí tomó conocimiento de que los vehículos se encontraban previamente almacenados en el Parque Industrial, pero que debieron retirarlos del lugar.

“Lo que averigüé es que ese predio en el Parque Industrial era alquilado y el dueño lo pidió. Y el dueño de este lugar no sabía que era para traer motos viejas, pensó que iban a poner oficinas de la Municipalidad", sostuvo.

De acuerdo a su testimonio, al lugar llevaron motos retenidas desde 2015 en adelante, las cuales –según le habrían indicado– no pueden ser compactadas porque el juez interviniente no lo autoriza.

El problema, según los vecinos, es que los primeros tres camiones descargaron las motos apoyándolas contra los paredones lindantes a viviendas particulares.

“No somos medianeros. Mi paredón, por ejemplo, no es medianero y todo ese peso cae sobre nuestras estructuras. El paredón de atrás es de una señora mayor de más de 80 años. Su paredón no tiene viga, eso se puede caer en cualquier momento”, advirtió.

Además del riesgo estructural, los frentistas alertan por posibles consecuencias sanitarias. “Eso trae ratas, arañas, hay tanques, cosas que se están pudriendo. Es un foco de infección gigante”, aseguró Riba.

La vecina también cuestionó la contradicción que, a su entender, existe entre las exigencias municipales hacia particulares y lo que ocurre en este caso. “Si uno tiene yuyos o lo que sea, enseguida te hacen una multa. Fui a Medio Ambiente y eso no puede estar ahí. No se puede acumular mugre en el centro”, afirmó.

Según indicó, tras el reclamo vecinal se habría frenado momentáneamente el traslado de más motos, aunque las tres camionadas descargadas permanecen en el predio. “Por ahora pararon de traer más, pero lo que ya está sigue ahí”, señaló.

Otro punto que genera inquietud es la inminente mudanza de la Dirección de Tránsito a ese mismo sector. “Van a venir con sus camionetas y oficinas, pero además se traen la mugre. Eso no puede estar en el centro”, insistió.

Riba también sostuvo que el propietario del terreno habría alquilado el lugar para oficinas y vehículos oficiales, pero no para el depósito de motos. “Supuestamente, él no sabía que iban a traer todo eso”, afirmó.

Hasta el momento, los vecinos aseguran que no obtuvieron una respuesta formal por parte del Ejecutivo municipal. La nota presentada aguarda tratamiento y contestación oficial.

Mientras tanto, la preocupación crece en el barrio. Los frentistas exigen que el depósito sea trasladado nuevamente a una zona apta, como el Parque Industrial, y que se garantice que no habrá riesgos estructurales ni sanitarios en el corazón de la ciudad. “Lo que están haciendo es desastroso y medioambientalmente está mal. No puede ser que traigan toda esa mugre al centro”, concluyó la vecina.