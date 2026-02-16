Horóscopo de hoy, lunes 16 de febrero: qué dicen los astros en este lunes de Carnaval

Salud, dinero y amor en el inicio del feriado de Carnaval. Enterate qué te depara el destino para hoy.

Conocé las predicciones del horóscopo en cuestiones de salud, dinero y amor.

El horóscopo de hoy para este lunes 16 de febrero de 2026 llega con una energía de celebración y alegría marcada por el inicio del feriado de Carnaval . Los movimientos planetarios de esta jornada invitan a soltar las tensiones acumuladas y permitirse un momento de recreación. Es un lunes ideal para compartir en comunidad y disfrutar de las propuestas culturales al aire libre.

Bajo la influencia del espíritu festivo, los astros sugieren que este es un tiempo de renovación emocional. La clave de hoy estará en la flexibilidad: saber adaptarse a los planes espontáneos y dejar de lado la rigidez de la rutina laboral. En el ámbito de las relaciones, la energía del Carnaval favorece la conquista y el reencuentro con personas que hace tiempo no vemos.

Antes de sumergirte en los festejos, recordá que la moderación será tu mejor aliada para disfrutar de todo el fin de semana largo sin contratiempos. Las predicciones indican que algunos signos sentirán un impulso extra de creatividad que podrán canalizar en proyectos personales. A continuación, el detalle completo de lo que los astros tienen preparado para vos en este lunes de Carnaval.

HOROSCOPO.png Qué le espera a los signos del zodíaco este domingo y en la semana.

Las predicciones del lunes signo por signo

Aries (21 de marzo al 20 de abril): Tu espíritu aventurero se potencia con el feriado. Es un gran día para realizar un viaje corto o una escapada. En el amor, dejate llevar por la espontaneidad y sorprendé a tu pareja con un plan diferente.

Tauro (21 de abril al 20 de mayo): Los astros te sugieren disfrutar de los placeres simples. Una buena comida con amigos será el remedio para el estrés. Cuidado con los gastos excesivos en los festejos; mantené tu presupuesto bajo control.

Géminis (21 de mayo al 21 de junio): Serás el alma de cualquier reunión. Tu capacidad de comunicación está en su punto máximo, ideal para hacer nuevas amistades. En la salud, hidratate bien si vas a pasar mucho tiempo al sol.

Cáncer (22 de junio al 22 de julio): Aunque el ambiente sea de fiesta, vos preferirás algo más tranquilo. Un encuentro íntimo en casa te dará la paz que buscás. Escuchá tu intuición antes de aceptar una invitación de último momento.

Leo (23 de julio al 22 de agosto): El Carnaval te sienta de maravilla. Tu magnetismo personal atraerá todas las miradas este lunes. Es un momento excelente para brillar en eventos sociales y desplegar todo tu talento creativo.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre): Aprovechá el feriado para desconectar la mente del trabajo. Si lográs soltar las obligaciones, descubrirás una nueva fuente de inspiración. Un familiar te dará una noticia que te reconfortará.

horóscopo-2.jpg Conocé las predicciones del horóscopo en cuestiones de salud, dinero y amor.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre): La armonía será la clave de tu lunes de Carnaval. Los astros favorecen la reconciliación en la pareja. Es un día propicio para disfrutar del arte, la música y los desfiles callejeros.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre): Sentirás una gran intensidad emocional. Vivirás los festejos con mucha pasión, pero evitá los celos innecesarios. En lo económico, podrías recibir una propuesta de negocio informal muy interesante.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre): Tu optimismo es contagioso. El feriado de Carnaval te permite conectar con tu libertad. Un encuentro inesperado con alguien del extranjero podría abrirte nuevas perspectivas de futuro.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero): Aunque el clima sea festivo, tu mente sigue planeando metas. Trata de bajar un cambio y disfrutar del presente. Los astros indican que el descanso real te ayudará a rendir mejor el miércoles.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero): Es tu momento de innovar. Proponé algo distinto para este lunes y verás cómo todos se suman. En el amor, buscá a alguien que respete tu independencia y comparta tus ideales.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo): Tu sensibilidad se agudiza con la música y el color del Carnaval. Es un lunes ideal para la expresión artística o espiritual. En los vínculos, hablá desde el corazón y serás comprendido.