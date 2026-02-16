Una mujer activó una alerta SOS y su agresor terminó demorado: tenía un pedido de captura vigente

El hombre fue interceptado por personal policial tras una denuncia y quedó a disposición de la Justicia, mientras se avanza en la investigación.

Un hombre fue demorado por la Policía de Neuquén luego de que se activara una alerta de emergencia vinculada a un presunto episodio de violencia . El procedimiento se inició a partir de un aviso al Centro de Operaciones Policiales y derivó en la intervención de distintas unidades en el lugar del hecho.

El episodio ocurrió durante la madrugada de este domingo, cuando personal del Departamento Motorizado de Seguridad (DEMOSE) fue convocado a inmediaciones de las calles Sarmiento y Leguizamón, en la ciudad de Neuquén, tras la activación de una señal SOS que alertaba sobre una situación de riesgo .

En el lugar, los efectivos policiales entrevistaron a una mujer que manifestó haber sido agredida por un hombre , quien se encontraba en las inmediaciones al momento del arribo de los uniformados. Según informaron fuentes policiales, el presunto agresor tenía medidas cautelares vigentes dictadas por la Justicia.

Al verificar los datos del involucrado en los sistemas policiales, los efectivos constataron que sobre el hombre pesaba un pedido de captura vigente dispuesto por la autoridad judicial competente. En virtud de esta situación, se procedió a su demora inmediata.

Posteriormente, se dio intervención al personal de la Comisaría Segunda, que quedó a cargo de las diligencias de rigor y del traslado del demorado, a fin de ponerlo a disposición de la Justicia y avanzar con las actuaciones correspondientes.

El procedimiento fue llevado adelante por personal del DEMOSE, una de las unidades especializadas de la Policía de Neuquén que interviene en situaciones de emergencia y prevención del delito. La activación de la alerta SOS permitió una rápida respuesta policial, lo que facilitó la localización del presunto agresor y la constatación de su situación judicial.

Medidas cautelares y contexto judicial

Según se supo, las medidas cautelares fueron dictadas por la Justicia con el objetivo de proteger a las víctimas en casos de violencia. Ante esto, su incumplimiento deriva en sanciones penales y en la detención del acusado, dependiendo de la gravedad del caso y de las disposiciones judiciales vigentes.

En este caso, la constatación del pedido de captura vigente fue determinante para la demora del hombre, quien quedó a disposición de la autoridad judicial para determinar su situación procesal.

Desde la Policía informaron que las actuaciones continúan bajo la órbita de la Comisaría Segunda y que se dio intervención a la Justicia para evaluar las medidas a seguir. No se brindaron mayores detalles sobre la identidad del demorado ni sobre las circunstancias específicas de la agresión denunciada, en el marco de las actuaciones judiciales en curso.

Otro caso de violencia que marcó un precedente en Neuquén

Ante la existencia de un “total menosprecio por la intervención judicial” para frenar un caso de violencia de género, la Justicia de Familia resolvió una medida efectiva: un hombre de 35 años fue expulsado de la provincia de Neuquén tras reiterar amenazas, agresiones y desobedecer las restricciones impuestas para proteger a su ex pareja.

La decisión no solo ordena su imposibilidad de permanecer en los 94.078 km² del territorio provincial, sino que además le prohíbe regresar sin autorización judicial, le exige fijar un nuevo domicilio y someterse a un tratamiento psicológico especializado en violencia familiar.

El conflicto se remonta a agosto del pasado 2025, cuando la mujer lo denunció y se dictaron medidas cautelares bajo la Ley 2785. Entre otras disposiciones, tenía prohibido ejercer actos de violencia, intimidar o acercarse a la víctima. Sin embargo, el hombre incumplió las restricciones en múltiples oportunidades.

La decisión de ordenar la expulsión del violento del territorio neuquino no es arbitraria. Como parte de la estrategia de protección de Sepúlveda, a la mujer víctima de la violencia de su expareja se le entregó un botón antipánico. Aun así, las agresiones físicas y las amenazas continuaron cerca de su vivienda.