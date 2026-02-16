Gaido sobre la Avenida Mosconi: una obra transformadora y la condición que puso para cambiarle el nombre

El intendente destacó los beneficios de la obra y afirmó que debería haberse hecho hace 50 años. Afirmó que bajará los tiempos de traslado al aeropuerto.

La inversión en obras públicas fue la gran protagonista del discurso que pronunció el intendente Mariano Gaido durante la apertura de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante . Además de los proyectos que marcarán la agenda del Ejecutivo a lo largo del año, las obras anunciadas apuntan a dar el gran salto transformador para convertir a Neuquén en una metrópolis, con la obra de la Avenida Mosconi como el eje de esa transformación.

“La inversión más importante de la historia, ya comenzó“, afirmó Gaido. Y más allá del costo de 170 millones de dólares que exige la obra y que surgirán de fondos municipales, su carácter histórico se vincula más a una solución a las inundaciones que era esperada desde hace tiempo.

“Es la solución histórica que Neuquén estaba esperando“, aseguró el jefe comunal en una conferencia de prensa que brindó después de su discurso. Y aunque mencionó que la obra debería “haber sucedido hace 50 años, lo vamos a hacer con presupuesto propio y a la neuquina“. ¿Qué quiere decir con eso? Que la Municipalidad pretende pisar el acelerador con trabajos planificados las 24 horas para poder culminar las primeras etapas en el place de un año.

Gaido detalló en su discurso algunas de las ventajas que introducirá esta gran avenida una vez que culminen los trabajos. “Va a disminuir en 50% el tiempo de recorrido del este al oeste, por ejemplo desde Cipolletti hasta el aeropuerto“, señaló. Agregó que el diseño del corredor ofrece una integración más amigable del peatón y también suma una superficie de 25 hectáreas de espacios verdes.

Por otro lado, aclaró que la nueva obra no exige un desembolso de dinero por parte de los frentistas como sí sucede con otras obras de asfalto. Sin embargo, consideró que este desarrollo va a revalorizar las propiedades ubicadas a la vera de la ex multitrocha. Va a sumar herramientas que permitan el crecimiento en altura y va a generar una mayor integración entre las zonas del Alto y el Bajo.

“Pero la verdadera razón es la responsabilidad histórica para evitar una catástrofe“, dijo Gaido y recordó que en la ciudad de Neuquén aún siguen vigentes los recuerdos dolorosos de las inundaciones de 2010 y 2016, que podrían haberse evitado con la infraestructura pluvial que está planteada en el proyecto ejecutivo de la Avenida Mosconi.

“Este año multiplicamos por diez los anuncios de obras de años anteriores porque vienen a transformar definitivamente la ciudad de Neuquén, para pasar de una gran capital a una metrópolis“, expresó Gaido y resaltó que las obras se realizan a partir de un presupuesto cada vez más volcado hacia la obra pública.

“Tenemos cuentas ordenadas y por eso el superávit lo transformamos en hacer, con parques industriales, parques tecnológicos, servicios, todo con superávit y sin endeudamiento“, afirmó.

Gaido comparó su diseño presupuestario con el de otras capitales del país. Neuquén capital destina un 25% de su presupuesto al personal municipal e invierte el 42% en obras públicas.

En la ciudad de Buenos Aires, los sueldos demandan el 40% y las obras sólo toman el 20%. En Córdoba, la proporción es de 44% contra 9% para obras públicas , mientras que en Rosario se destinan 35% a salarios y 12% a obras públicas. En Mendoza, la masa salarial demanda el 47% del presupuesto, contra 14% destinado a obras. En Rawson o Posadas, no hay obra pública municipal y la mayor parte de sus recursos se destina al pago de salarios.

Los frentistas piden alivio fiscal y un nuevo nombre

Ante el inicio de una obra de tal envergadura, el posible malestar de los frentistas se puso en el foco de las preocupaciones del Municipio. Por eso, el intendente y su equipo de gobierno hicieron foco en el diálogo con los vecinos y comerciantes que tienen propiedades a la vera de la Avenida Mosconi, y que podrían verse afectados por un año de trabajos que se desplegarán día y noche frente a sus veredas.

Gaido aclaró que “los frentistas no van a pagar licencia comercial mientras dure la obra“ y tampoco deberán hacer aportes para sostener el costo del pavimento, ya que se considera que la obra pluvial es una necesidad pública de toda la ciudad.

La nueva Avenida Mosconi podría revalorizar las tierras de los frentistas, y beneficiaría también a vecinos, turistas y comerciantes de otras localidades cercanas, como Cipolletti o Plottier, que utilizan hoy este corredor para trasladarse.

El intendente destacó, además, que los trabajos están a cargo de empresas neuquinas, lo que fomenta el empleo local. “Más de 50 empresas neuquinas trabajan en la ciudad, generan 5 mil empleos directos y 15 mil empleos indirectos. Lo que uno paga queda en la ciudad, por eso hay que fomentar el Compre Neuquino“, señaló.

En los encuentros con los frentistas, surgió una inquietud inesperada. Gaido aclaró que durante las reuniones le pidieron su apoyo para cambiar el nombre de la Avenida Mosconi.

“Esto fue un pedido del sector privado. Los propios frentistas me han pedido que pensemos un nuevo nombre para la Avenida, por supuesto que he dicho que sí, que los voy a acompañar en esta decisión pero con una sola condición: no hay posibilidad de que se le ponga el nombre de un político a la Avenida“, señaló.