Gaido puso a todo su gabinete a trabajar con los frentistas de la Avenida Mosconi durante la obra

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido , ordenó que todos los funcionarios de primera línea trabajen directamente con todos los vecinos próximos a la avenida Mosconi . El objetivo es mantener contacto permanente con comerciantes, empresarios, instituciones y frentistas durante la obra. Ya comenzaron las reuniones informativas y continuarán semana a semana para ordenar aspectos logísticos, estacionamiento, accesos y minimizar inconvenientes a vecinos y actividades comerciales.

El coordinador de Gestión Económica, Gastón Contardi, contó que la semana pasada todos los funcionarios comenzaron los encuentros con la meta de llegar directamente a los más de 240 comercios de la zona, propietarios, inquilinos, vecinos, trabajadores del área de influencia a la obra que se transformará en la más importante en la historia de la ciudad.

La decisión de llevar al equipo de gobierno al terreno de manera permanente surgió de las primeras reuniones con los vecinos realizadas en diciembre y enero en las que se presentó el proyecto. "Empezamos mostrándole la obra a los vecinos y cómo iba a ser", explicó el funcionario. Luego, en el marco de las reuniones con ACIPAN y a partir de las inquietudes que fueron surgiendo, “el intendente Mariano Gaido tomó la decisión de profundizar ese vínculo. Nos pidió tener un tratamiento personal cara a cara todas las semanas desde el equipo de gobierno", describió Contardi

En este marco, cada funcionario tiene su área de trabajo con el objetivo de estar en forma permanente con los frentistas mientras dure la obra “dado que los trabajos impactarán en la dinámica cotidiana de la zona. La magnitud del proyecto exige una logística sin precedentes”, reflexionó Contardi.

funcionarios municipales se reunen con frentistas de Avenida Mosconi (1)

Recordó que el trabajo se desarrollará las 24 horas ininterrumpidas, lo que implica gestionar en simultáneo el retiro de escombros y materiales, el estacionamiento, la carga y descarga, el acceso a viviendas y locales comerciales, y el traslado de personas.

Cómo será la obra

La obra avanzará en dos etapas principales: primero se intervendrá la avenida o ruta actual; luego se trabajará en las calles colectoras, donde se construirán las veredas, con sus propios espacios de estacionamiento. A lo largo de todo el proceso, se irán cerrando y abriendo alternativamente calles transversales —tanto hacia el norte como hacia el sur— para permitir el avance por tramos: “Y cada uno de los pasos se irá informando e iremos dando respuestas a las inquietudes de los vecinos, por eso el contacto permanente es importante”.

“Cada paso será comunicado e informado en tiempo real con el objetivo de minimizar el impacto tanto en la actividad económica como en la vida cotidiana de quienes habitan y trabajan en el área”, reflexionó el coordinador municipal.

La idea es garantizar que la totalidad de los frentistas conozcan las medidas de mitigación disponibles y el cronograma antes de que cada sector sea intervenido. "Hay una decisión de estar todos los días a presentes para cualquier inconveniente y duda que se vaya generando en una obra de una magnitud importantísima para la ciudad", cerró Contardi.